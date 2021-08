Kommentar zu Kita-Plätzen: Lennep bereitet Sorgen

Standpunkt von Andreas Weber

Die Bereitschaft, Geld in neue Kita-Plätze zu investieren ist hoch. Geeignete Grundstücke zu finden ist da schon schwieriger. Dabei bleibt der Stadt nicht mehr viel Zeit, meint RGA-Redakteur Andreas Weber.

Erfolgsmeldungen bei zusätzlichen Kita-Plätzen gibt es noch nicht. Bemerkenswert aber ist die Bereitschaft, in den Nachwuchs in einer für Remscheid prekären Lage zu investieren. Dass die Interessenten Schlange stehen, ist ein positives Signal. Die Trägervielfalt, die die 59 Kitas in Remscheid auszeichnet, wird also noch größer werden. Dabei sind Kitas für Investoren keine Gelddruckmaschinen, sondern eher Einrichtungen, die sich wirtschaftlich gerade rechnen – wenn es gut läuft.

Geldgeber zu haben, ist die eine Sache, geeignete Standorte zu finden die andere. Nicht überall, wo jemand eine Kita hochziehen will, darf er das. Die Hürden sind hoch. Sorgen bereitet Lennep, wo Grundstücke und Immobilien Mangelware sind. Prädestiniert wäre das Neubaugebiet am ehemaligen Krankenhaus, ausgerechnet dort schließt der B-Plan einen Kita-Bau aus. Eine Änderung wäre nur mit jahrelangem Aufwand möglich. Und dies käme bei dem dringenden Bedarf viel zu spät.

Kita-Neubau: Stadt bietet Grundstücke an