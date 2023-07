Hackenberger Straße: Bauarbeiten legen eine Pause ein

Lennep

Die Baufirma macht Betriebsferien.

Die Einbahnstraßenregelung fällt, aber nur bis Anfang August.

Remscheid. Anwohnern und Autofahrern, die in Lennep unterwegs sind, bleiben die Bauarbeiten auf der Hackenberger Straße vorerst erhalten. Die Arbeiter legen aber eine Pause ein. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kommt es vom 17. Juli bis einschließlich 6. August es zu einem Baustopp, weil die beauftragte Firma Betriebsferien hat.

In dieser Zeit wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben, so dass die Hackenberger Straße wieder in beide Richtungen befahrbar sein wird. Dies gilt auch für den Linienbusverkehr. Damit entfallen die eingerichteten Ersatzhaltestellen auf der Schwelmer Straße, die üblichen Haltestellen werden bedient.

Das ändert sich ab 7. August. Dann gilt im Abschnitt zwischen Bredestraße und Zum Stadtgarten wieder eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Altstadt.

Derzeit werden in diesem Bereich noch Nacharbeiten in Zusammenhang mit der Erneuerung von Hausanschlüssen vorgenommen. Diese werden nach Angaben der bauausführenden Firma voraussichtlich noch bis Anfang September andauern. zak