Lennep: Am Eichholz bleibt bis Ende Juli Einbahnstraße

Bauarbeiten

+ © Katharina Birkenbeul Aus Richtung Dreibäumen dürfen Autofahrer die Straße Am Eichholz bis Ende Juli nicht mehr befahren. © Katharina Birkenbeul

Der dritte und letzte Bauabschnitt der Kanalarbeiten im Bereich Am Eichholz/Am Weidenbroich verzögert sich. Es gibt eine Umleitung.

Remscheid. Der dritte und letzte Bauabschnitt der Kanalarbeiten im Bereich Am Eichholz/Am Weidenbroich verzögert sich. Das teilt die Stadt mit. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli. Bis dahin wird die Straße Am Eichholz ab der Zufahrt zum Aldi-Markt in Fahrtrichtung Dreibäumen zur Einbahnstraße.

Der Geh- und Radweg zwischen Am Weidenbroich und Bornefelder Straße, der derzeit nur für den Linienverkehr freigegeben ist, wird als Umleitungsstrecke aus dem Industriegebiet ausgewiesen. Auch hier wird eine Einbahnstraße aus Richtung Industriegebiet in Richtung Bornefelder Straße eingerichtet.

Für den Fuß- und Radverkehr steht der Verbindungsweg für die Dauer der Arbeiten nicht zur Verfügung. Die Ausfahrt aus dem Industriegebiet bleibt in Richtung Dreibäumen sowie über die Umleitungsstrecke in Richtung Bornefelder Straße möglich.

Die derzeit bereits bestehende Ampelschaltung im Kreuzungsbereich Am Eichholz/Am Weidenbroich bleibt für die Fahrten zwischen dem Industriegebiet und Dreibäumen sowie bei Bedarf für Fußgänger zusätzlich zur Einrichtung der Einbahnstraße bestehen. Das sei aus bauausführungstechnischen Gründen leider nicht anders möglich, sagt die Stadt. mw