Remscheider setzt sich mit eigener Modemarke in Paris durch

+ © Wolfgang Tillmans Die Aufnahme stammt von einem Freund: Lutz Hülle und Fotograf Wolfgang Tillmans sind bis heute befreundet, kennen gelernt haben sie sich am Leibniz-Gymnasium. © Wolfgang Tillmans

Remscheider Designer Lutz Hülle hat sich erfolgreich mit seiner eigenen Modemarke in Paris durchgesetzt.

Von Daniel Dresen

Was haben Sängerin Beth Ditto und Supermodel Kate Moss gemeinsam? Sie trugen beide schon Mode von Lutz Hülle. Der Remscheider, der seit 15 Jahren in Paris als Designer arbeitet, hat sich in der hart umkämpften Modebranche durchgesetzt.

Seine Marke „Lutz Huelle“ ist weltweit in Geschäften in New York, Los Angeles, Mailand, Tokio und Paris, aber auch in Berlin, Bremen und Düsseldorf erhältlich.

„Ich bin extrem dankbar, in Remscheid aufgewachsen zu sein, diese Mischung aus Klein- und Großstadt mit der Nähe zu den Metropolen Köln und Düsseldorf“, sagt Hülle mit etwas Heimweh in der Stimme. Mit seinem zehnköpfigen Team bereitet er an einem Feiertag die Frühling-Sommer-Kollektion 2018 vor.

+ Warm eingehüllt bei der Pariser Fashion Week: Für die Herbst-Winter-Kollektion 2017 kombiniert Hülle eine rote Bomberjacke mit hellem Wollkragen und einen blauen Winterjacken-Stoff. © Gio Staiano

„Ende Juni kommt die in die Läden zum Verkauf. Im Oktober präsentieren wir die Kollektion bei der Pariser Fashion Week“, erklärt Hülle während er auf seine Arbeitsergebnisse blickt. An einer weißen Wand in seinem Pariser Büro hängen in Form von Mini-Starschnitten die Kollektionen der letzten fünf Jahre und eben die neueste für 2018. Eine Kollektion besteht aus bis zu 35 Looks, die sich wiederum aus 80 bis 100 Kleidungsstücken zusammensetzen.

„Hier vor der Wand überlegen wir, welche Kleidungsstücke wir miteinander kombinieren. Außerdem entscheiden wir, was kommt für die Fashion Week in Frage und was ist eher kommerziell und kommt in die Läden zum Verkauf“, sagt der 49-Jährige.

Die Kollektion Frühling-Sommer 2018 werde eine Fortsetzung seiner letzten beiden Schauen in Paris sein, mehr möchte Hülle nicht verraten. Hülle ist neben Karl Lagerfeld der einzige Deutsche, der in Paris ausstellt.

„Ich habe 1985 für Benetton auf der Allee T-Shirts gestaltet.“

Lutz Hülle, über seinen ersten Job in seiner Heimat Remscheid

Seine Mode betont die Ecken und Kanten des weiblichen Körpers. Sie zeigt kaum Haut und verhüllt beinahe komplett die weiblichen Rundungen durch einen weiten Schnitt. Frauen wie Männer greifen zu seinen unisex Bomberjacken und Jeansmänteln.

„Ich fand dieses Schubladendenken, was ist weiblich und was ist männlich, schon immer absurd“, sagt Hülle. Auf die Frage, ob seine Mode auch Einflüsse aus Remscheid habe, fängt Hülle an zu lachen. „Natürlich hat mich diese Stadt geprägt. Sie ist wunderschön und sehr freundlich, aber nicht sehr abenteuerlich. Und ich selbst wollte immer über die Grenzen hinaus“, erklärt Hülle seine Entscheidung nach dem Abitur am Leibniz-Gymnasium über den Umweg Hamburg nach London an die „St. Martins School of Art and Design“ zu gehen. Zusammen mit seinen Schulfreunden, der Künstlerin Alexandra Bircken und Fotograf Wolfgang Tillmans, zog es ihn in die Welt der Kunst und Mode. Hier lernte er seine Kommilitonin Stella McCartney kennen, die Tochter von Paul McCartney.

Die Marke „Lutz Huelle“ soll in den nächsten Jahren wachsen

„Als meine Eltern zur Abschlussschau nach London gekommen sind und Paul McCartney hereinkam, ist mein Vater fast ausgeflippt“, erinnert sich Hülle. Ein Praktikum bei einem Pariser Modeschöpfer, für den er im Anschluss drei Jahre lang arbeitete, führte ihn in die französische Hauptstadt.

+ Ein Blick hinter die Kulissen bei der Modemarke „Lutz Huelle“ in Paris: Hier kombiniert er die Frühling-Sommer-Kollektion 2018. © Lutz Hülle

Seit 2000 ist er selbstständig. „Ich habe nicht das Gefühl, ein besonders toller Typ zu sein, nur weil ich in Paris arbeite. Allerdings wirst du in Paris von anderen als wichtiger wahrgenommen als an anderen Standorten“, erklärt er. Für Hülle sei der Konkurrenzkampf vor Ort, „sich auf diesem hohen Niveau mit anderen zu reiben“, sehr wichtig und mache ihn jeden Tag ein bisschen besser.

Der Remscheider bezeichnet seine Marke noch als „Geheimtipp“. „Unser Unternehmen ist noch relativ klein. Wir wollen in den nächsten Jahren den nächsten Schritt machen“, kündigt Hülle an. Eigene Läden kommen dabei erstmal nicht in Frage.

In Paris lasse sich dies finanziell nicht stemmen. Gerne denkt Hülle an seinen allerersten Job zurück. Vor seinem Studium hatte er bei Benetton auf der Alleestraße gearbeitet.

„Ich habe 1985 für Benetton T-Shirts gestaltet. Mit Stofffarbe und Pinsel ausgerüstet, habe ich da in Eigenregie draufgeschrieben. Es war nicht sehr professionell. Ich weiß auch nicht, ob sie die Waschmaschine überlebt haben“, sagt Hülle laut lachend.

PARISER FASHION WEEK

SHOW Höhepunkt der internationalen Modewochen ist die Paris Fashion Week, bei der Traditionshäuser wie Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton, Hermès und Dior in aufwendigen Inszenierungen ihre Kollektionen präsentieren. Hier manifestieren sich Trends, Newcomer werden zu Trendsettern und Nachwuchsmodels zu gefeierten Stars. Die nächste Fashionshow findet in Paris vom 26. September bis 3. Oktober statt.

SOZIALE MEDIEN Designer Lutz Hülle können Fans auf Facebook und Instagram folgen. Hier postet er regelmäßig Neuigkeiten aus der Welt der Mode. Hingucker: Für ein Fotoshouting trug ein französisches Playboy-Model einen transparenten Rock von Hülle.