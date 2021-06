Dienstälteste Lehrer gehen in Ruhestand

Leibniz

36 Jahre an „ihrem“ Gymnasium: Burghard Weise und Karin Schumacher waren mit Leib und Seele dabei.

Von Andreas Weber

Mit dem 1. Februar ist Thomas Giebisch zum dienstältesten Lehrer am Leibniz-Gymnasium geworden. Nachdem Karin Schumacher und Burghard Weise zum 31. Januar in Ruhestand gewechselt sind, besitzt niemand mehr Stallgeruch an dem Lüttringhauser Gymnasium als der Schulleiter persönlich. Über 25 Jahre ist Giebisch dabei. Höchst ungern verzichtet der Chef auf die alten Mitstreiter. Denn im 60-köpfigen Kollegium hat er zwei prägende Pädagogen verloren. Karin Schumacher (Englisch, Geschichte) stieß 1983 zum Leibniz, Burghard Weise (Biologie, Erdkunde) ein Jahr davor.

Schumacher war fast ein Jahrzehnt Mittelstufenkoordinatorin, Weise doppelt so lang Beratungslehrer für die Oberstufe. Über 36 Jahre an einer Schule – das funktioniert, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Leibniz mit Leib und Seele. Die Jung-Pensionäre können dies für sich reklamieren. Schumacher, die mit 63 Jahren und zuletzt einer Zweidrittel-Stelle in Rente ging, lobt: „Ich war bis zur letzten Minute begeistert von meiner Schule.“

Er hat um die 2.500 Schüler unterrichtet

Weise unterstreicht dies: „Was mich immer hier gehalten hat, war, dass wir eine kleine, überschaubare Schule sind, mit einer guten Schülerklientel, enger Kommunikation untereinander, bei der auch die Tür des Schulleiters immer offen steht.“ Der 65-jährige Solinger hat hochgerechnet, wie viele Schüler von ihm unterrichtet wurden. „Wenn man im Schnitt von 70 Abiturienten pro Jahr ausgeht, werden es um die 2500 gewesen sein.“

Als Weise, der als Hauptschullehrer über ein Aufbaustudium Sekundarstufe II zum Leibniz stieß, 1982 das Team verstärkte, wurde er misstrauisch beäugt: „Aus Solingen kommen Sie? Das halten Sie hier nicht lange aus.“ Nicht nur der Umgang im Kollegium habe sich in über drei Jahrzehnten sehr positiv entwickelt: „Auch das Schüler-Lehrer-Verhältnis hat sich extrem gewandelt. Früher war alles sehr distanziert. Zum Beispiel gab es den Brauch, am letzten Schultag mit unliebsamen Lehrern abzurechnen. Heute wissen Schüler auch Privates von Lehrern.“ Kritisch sieht Weise die Inklusion, bei der „Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Schüler heute trotz individueller Förderung weit auseinandergehen“.

Er verdeutlicht dies so: „Es gibt Schüler, die bei der Mathe-Olympiade Aufgaben rechnen, die ich nie lösen könnte und daneben hockt ein weiterer Schüler, der die Uhr nicht lesen kann.“ Als Schumacher und Weise am Gymnasium begannen, war dies anders. „Heute machen über 50 Prozent der Schüler Abi“, sagt Weise. Die Sechs als Note gibt es eigentlich nicht mehr, die Fünf eher selten. Das Spektrum bewegt sich zwischen Eins und Vier. „Wenn es heute viele Einser-Abiture gibt, haben sich die Schüler dies im Verhältnis zu den anderen verdient“, überlegt Weise.

Karin Schumacher hat mit ihrem Ehemann „unendlich viele Pläne“

Wenn Karin Schumacher nach ihrem Rezept im Umgang mit Schülern gefragt wird, fällt ihr vor allem eins ein: „Sich und seine Persönlichkeit einbringen, dabei authentisch und fair bleiben, nachvollziehbar sein, aber natürlich klare Regeln aufstellen.“

ABSCHIEDSFEIER RUHESTAND Seit dem 1. Februar sind Karin Schumacher und Burghard Weise in Ruhestand. Nach der Ausgabe der Halbjahres-Zeugnisse Freitagmorgen lädt das Leibniz beide Lehrer um 11 Uhr zu einer großen Abschiedsfeier mit rund 100 geladenen Gästen in die Aula.

Die beiden „elder statesmen“ werden das Leibniz vermissen, erklären sie. Die Freizeit sinnvoll zu füllen, wird jedoch kein Problem sein. Es gebe „unendlich viele Pläne“, versichert Karin Schumacher. Viel und weit reisen will sie mit ihrem Ehemann Hans Heinz, der fast genau vor einem Jahr als Schulleiter des EMA ebenfalls in Ruhestand gegangen ist. Die südliche Hemisphäre, zum Beispiel Neuseeland und Namibia wollen die Schumachers erkunden. Daheim wird Enkeltochter Laura (4) noch mehr Aufmerksamkeit als bisher von Oma und Opa erhalten. Und Schumacher würde –wie ihr Mann – ein Ehrenamt übernehmen. „Ein Jahr gebe ich mir allerdings, um in Ruhe zu sondieren.“

Die Reisen bei Weise werden nicht so weit sein, aber auf Skiurlaube mit seiner Ehefrau abseits der Ferien freut er sich riesig. Nächste Woche geht es für 14 Tage ins Allgäu. Und auf etwas verzichtet er definitiv nicht: den Kontakt zur Schule zu halten und Ehemalige wiederzutreffen.

