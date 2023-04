Lebenshilfe eröffnet Bildungszentrum

Die ersten 50 Mitarbeitenden finden berufliche Orientierung in neuen Räumen.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Die ersten 50 Menschen mit Handicap erhalten im neuen Bildungszentrum der Lebenshilfe das Rüstzeug für die Arbeitswelt. Das Besondere: Erstmals werden Psychischkranke gemeinsam mit Kollegen ausgebildet, die eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung haben. Geschäftsführer Jerrit Bennert und sein Team betreten Neuland: „Damit sind wir Vorreiter – zumindest im Rheinland. Dieses Konzept ist aber zukunftsweisend“, sagt er über die Einrichtung, die in einem ehemaligen Betrieb Am Eichholz in Bergisch Born Gestalt annahm.

In das Projekt floss „ein höherer Millionenbetrag“. Schließlich musste die Lebenshilfe das Gebäude mit öffentlichen Mitteln von Grund auf herrichten und für die Belange der Belegschaft ausstatten. Mehrere Werkräume sind entstanden, die barrierefrei für Rollstuhlfahrer erreichbar sind. Es gibt eine Entspannungszone – mit Graffiti-Malerei an der Wand, mit Sofa, Sesseln und einem Kickertisch. Wer müde wird, kann sich in ein Entspannungszimmer zurückziehen. Eine Kantine bietet frische Mahlzeiten, die in der Lebenshilfe-Niederlassung am Thüringsberg zubereitet werden. Alle, die sich bewegen wollen, können sich in einem Multifunktionsraum treffen, wo ein Basketballkorb ebenso vorhanden ist wie ein Boxsack.

+ Entspannung im Ruheraum: Tia Marie Arntzen und Berufsbildungsbegleiterin Janine Stutt stellen das Zimmer vor. © Doro Siewert

All das soll jenen einen angenehmen Rahmen geben, die in Bergisch Born berufliche Orientierung erhalten. Sie durchlaufen 27 Monate lang mehrere Abteilungen, um zu erkunden, was ihnen Spaß macht und wo ihre Stärken liegen. Das Spektrum reicht von der Hauswirtschaft, Lager und Logistik, Verpackung und Metallverarbeitung bis hin zur Schreinerei und Gartenpflege. „Sie lernen dabei ganz unterschiedliche Grundfertigkeiten“, berichtet Oliver Dickmännken, der das Team von 13 Betreuern leitet – im LeBIZ.

So wurde das neue Lebenshilfe Bildungszentrum getauft, das sich als feste Größe in der bergischen Arbeitsförderung etablieren soll. Darin bündelt die Initiative ihre Ausbildungsgänge, die bislang auf mehrere Wirkungsstätten verteilt waren. Am Standort Thüringsberg gab es Angebote für junge Menschen mit geistigem oder körperlichem Handicap, die zumeist eine Förderschule besucht hatten und qualifiziert werden wollten. Mitarbeitende mit psychischen Erkrankungen wurden hingegen bei Lesota in Bergisch Born von der Lebenshilfe ausgebildet. „Aber insbesondere hier fehlte uns der Platz“, sagt Bennert, der auch deswegen auf eine Zentralisierung setzt. „Die Teilnehmer finden hier deutlich bessere Arbeits- und Unterrichtsbedingungen vor als bisher,“ fügt er hinzu.

Oliver Dickmännken beobachtet unterdessen, wie sich die neuen Kollegen kennenlernen. Als „unbefangen“ bezeichnet er die Kontakte am gemeinsamen Arbeitsplatz. Die Mitarbeitenden seien bereits in den ersten Wochen nach dem Start Anfang April aufeinanderzugegangen. „Es hat Vorbehalte gegeben, ob die Gruppen zueinander passen“, erklärt Jerrit Bennert. „Aber wenn es um Inklusion geht, sollte das doch auch für diesen Bereich gelten.“

Unterschiedliche Generationenlernen zusammen

Und so finden Generation zusammen. Der älteste Mitarbeiter mit einer psychischen Erkrankung sei 52 Jahre, die Jüngsten haben zuletzt die Förderschule verlassen. Ziel ist es, ihnen einen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu ebnen. Nicht in jedem Fall könne dies wegen der Schwere des Handicaps gelingen. Aber für die allermeisten komme die Tätigkeit in einer der Lebenshilfe-Werkstätten infrage, die vielfältige Aufträge der heimischen Wirtschaft erfüllen. Aber auch hier gehe es, so Bennert, um Neigung, Stärken und vor allem um Spaß im Beruf – ob in der Hauswirtschaft, in der Montage oder der Lagerverwaltung.

Die neue Einrichtung

Bis zum 80 Mitarbeitende kann die Einrichtung aufnehmen. Ihr Arbeitstag beginnt morgens um 7.45 Uhr, Feierabend ist spätestens um 15.45 Uhr, wobei sich dies nach den jeweiligen Leistungsmöglichkeiten und der Belastbarkeit richtet.

Die offizielle Eröffnung des Lebenshilfe Bildungszentrum, kurz LeBIZ, soll nach den Sommerferien und der Fertigstellung des Außengeländes am 29. September erfolgen. Dann seien Interessierte eingeladen, sich ein Bild von der neuen Einrichtung zu machen.

Kommentar von Frank Michalczak: Allen gerecht werden

+ frank.michalczak@rga.de © Roland Keusch

Die Lebensgeschichten der Menschen, die bei der Lebenshilfe in Bergisch Born nun gemeinsam berufliche Orientierung finden, sind ganz unterschiedlich. Es geht zum einen um Teenager, die mit einer geistigen Behinderung oder einem schweren körperlichen Handicap zur Welt kamen. Bei den anderen handelt es sich um Psychischkranke, die oft jahrelang im Berufsleben verankert waren, ehe sie das seelische Leiden komplett aus der Bahn warf.

Ihnen allen gerecht zu werden, ist nun die Aufgabe des Betreuerteams, das sich in Bergisch Born formiert hat. Warum sollte es dabei scheitern? Die Ausgangslage könnte doch nicht besser sein. Denn so unterschiedlich die Menschen auch sein mögen, könnten sich unter ihnen doch ganz besondere Freundschaften und Kontakte entwickeln – und das Gefühl, mit den eigenen Stärken den anderen zu unterstützen. Wenn das auch nur in Einzelfällen gelingt, wird das Bildungszentrum zum Erfolgsmodell.