Lebensgefahr: Statiker untersucht Lenneper Balkonabsturz

Skurrile Szene an dem Mehrfamilienhaus an der Poststraße in Lennep: Ein Tisch und Stühle stehen noch. Der frei schwebende Balkonteil aus Stahlbeton ist abgebrochen.

Tonnen schweres Stahlbetonteil hätte leicht einen Menschen erschlagen. Bewohner dürfen ihre eigenen Balkone vorläufig nicht mehr betreten.

Von Axel Richter

Die Szene ist skurril. Ein Tisch und Stühle stehen noch, auch ein paar Blumen. Der Rest des Wohnungsbalkons an der Lenneper Poststraße aber ist unmittelbar an der Hausfassade abgebrochen.

Nach dem Absturz am Donnerstagabend ist die Ursache vorläufig unklar. Die städtische Bauaufsicht hat den Eigentümer aufgefordert, den Unfall untersuchen zu lassen. Alle anderen Balkone des Mehrfamilienhauses in Höhe der Einmündung zur Bergstraße bleiben für die Bewohner so lange gesperrt.

Wie berichtet, hatte sich am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr der frei schwebende 1,50 Meter mal 3 Meter große Teil der Balkonplatte von der Fassadenmauer gelöst. Das Tonnen schwere Stück aus Stahlbeton krachte in einen Durchgang unmittelbar unter dem Balkon.

Mit Glück kam niemand zu Schaden. „Wäre in dem Moment jemand darunter hindurchgegangen, wäre das nicht gut gegangen“, sagt Ferdinand Rockholtz, Wachabteilungsführer der Berufsfeuerwehr Remscheid. Das Teil hätte leicht einen Menschen erschlagen können.

Ein Mitarbeiter der Bauaufsichtsbehörde ließ die Löf an der Poststraße von den Einsatzkräften deshalb absperren. Die Feuerwehrmänner räumten die Betonteile beiseite, spannten Flatterband und versahen es mit einem Warnschild: „Den Fußweg nicht benutzen. Lebensgefahr!“

Die Stadt will weitere Abstürze nicht ausschließen

Aus dem gleichen Grund untersagte die Stadt den übrigen Bewohnern des Hauses bis auf weiteres das Betreten ihrer Wohnungsbalkone. Die Platte war unmittelbar an der Verbindungsstelle zur Hausfassade abgebrochen. „Wir wissen nicht, warum“, sagt Jörg Schubert, Leiter des für Baufragen zuständigen Fachbereichs bei der Stadt Remscheid. „Offenbar handelt es sich um ein statisches Problem.“

Dem Eigentümer obliege es nun, den Unfall von einem Baufachmann überprüfen zu lassen und eine Wiederholungsgefahr auszuschließen. Die Stadt will das überwachen. Laut Feuerwehr war das Gebäude 1972 errichtet worden. Für den Fall, dass ein systematischer Baumangel vorliegt, will die Stadt weitere Balkonabstürze an der Poststraße nicht ausschließen.