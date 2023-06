Das gelungene Debüt von Hannes, dem Libero

Alle Augen auf Hannes: Auch wenn sein Elfmeter daneben ging, wird er sein erstes Spiel in bester Erinnerung behalten.

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom ersten Fußballspiel seines Sohnes in der F-Jugend.

Das Video ist nur drei Sekunden lang und ziemlich verwackelt. Trotzdem schaue ich mir auf meinem Handy immer wieder an, wie die Nummer elf das Spielfeld verlässt, und Platz macht für die Nummer zwei. Ein besonderer Moment für mich. Denn der gerade eingewechselte Spieler im blau-weißen Trikot ist Hannes.

Kurz nachdem im nationalen und internationalen Fußball alle wichtigen Entscheidungen gefallen sind, startet Hannes seine Karriere als Fußballer. Beim TSV. An einem Samstag. Im letzten Spiel der F-Jugend vor der Sommerpause.

Hannes ist erst seit den Osterferien Teil der Mannschaft, hat seitdem aber noch kein Training verpasst. Und endlich ist auch sein Spielerpass eingetroffen. „Du darfst am Samstag mitspielen“, hat ihm Coach Tomas frühzeitig eine Einsatzgarantie gegeben – und bei Hannes für eine Mischung aus großer Vorfreude und noch größerer Anspannung gesorgt. Weil Fußball für ihn gerade so wichtig ist wie noch nie in seinem Leben.

Klar, ich war es, der dafür gesorgt hat, dass Hannes in dem von mir gekauften grünen Fußballstrampler „Ball“ noch vor „Papa“ sagen konnte. Ich hab ihn mit meiner Werder-Liebe infiziert, ihn früh mit ins Stadion genommen und beim Kindergartentraining der örtlichen Fußballschule angemeldet. Manchmal mit dem Gefühl, ich drücke ihm da vor allem meine Träume auf.

Das ist jetzt anders. Jede freie Minute nutzt Hannes zum Fußballspielen. In der Schule, im Garten, auf der Geburtstagsfeier von Opa. Die Rubrik „Das will ich mal werden“ füllt er in Freundebüchern aus mit: „Der neue Messi“. Danach sieht es ehrlicherweise nicht aus. „Hannes, der Libero“ würde besser passen. Im Training glänzt er nicht mit Dribblings, sondern bewährt sich als umsichtige Abwehrkante mit gutem Stellungsspiel.

Am Abend vor seinem ersten Spiel muss ich Hannes viel von meiner Zeit als Jugendspieler erzählen. Wann ich mein erstes Tor geschossen habe, will er wissen. Und während ich ausschmücke, wie ich 1988 auf dem grauen Ascheplatz in Wermelskirchen-Tente angeschossen wurde und der Ball von meiner Brust ins Tor sprang, schläft Hannes ein.

Am Spieltag legt sich seine Nervosität erst etwas, als er von seinen Teamkameraden in der Kabine in Empfang genommen wird. Auch ich bin nervös, merke ich. Michel lenkt mich ab und kickt mit mir ein paar Bälle hin und her. Er trainiert seit neuestem bei den Bambini mit, ist bei der Hitze heute aber nicht besonders motiviert.

Wir verziehen uns in den Schatten und sehen zu, wie Hannes und seine Mannschaftskameraden sich aufwärmen. Michel staunt: „Ist das da hinten wirklich Hannes in dem blauen Trikot?“ Ist er. Und ich sehe Stolz in seinem Gesicht. Mehr noch, als sich die Mannschaften im Mittelkreis begrüßen. Und er mittendrin.

Die Champions-League-Hymne fänd ich jetzt angemessen, stattdessen vernehme ich dreimal ein lautes „TSV!“

Hannes nimmt zunächst auf der Bank Platz. So, wie er es ohnehin wollte. „Pizarro kam ja auch fast immer von der Bank“, hatte er sich am Morgen noch an die letzten Jahre eines alten Werder-Helden erinnert.

Das Spiel läuft bestens für den TSV. Nach fünf Minuten steht es 2:0. Hannes jubelt auf der Bank mit, der Teamspirit stimmt. „Wann spielt Hannes?“, will Michel wissen.“ „Der kommt bestimmt gleich rein“, sage ich und sehe, wie Trainer Tomas seine Hand um ihn legt. Vor einem Eckball für den Gegner wird gewechselt. Ich nehme mein Handy zur Hand und filme besagte Szene. Dann bete ich zum Fußballgott, dass Hannes der Ball jetzt nicht wie seinem Vater dereinst an die Brust springt und seine Fußballkarriere mit einem Eigentor beginnt. Oder gleich wieder endet.

+ Hannes, Nummer 2, kurz vor seiner Einwechslung. © gf

Durchatmen, die Ecke verpufft wie bei Kimmich. Hannes ist direkt ganz gut im Spiel. Zweimal pöhlt er den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone und erhält dafür Lob von seinem Trainer. Er wirkt gelöst und hat in der Halbzeit sogar Zeit, seinen Fans – Omas, Opas, Cousinen . . . – fröhlich zuzuwinken.

In der zweiten Hälfte kann auch ich das Spiel mehr genießen und bin erstaunt, wie fair das Spiel ohne Schiedsrichter abläuft. Und wie hoch das Niveau schon ist. In meiner Erinnerung liefen in der F-Jugend früher alle immer nur zum Ball. Hier und heute erkenne ich dagegen taktische Feinheiten. Mit Hannes als Libero. Er soll die Konter absichern und macht das souverän. 5:2 heißt es am Ende. Das perfekte Debüt.

Da macht es auch nichts aus, dass Hannes beim obligatorischen Elfmeterschießen nach Spielende mit seinem Versuch knapp scheitert. Er strahlt, als sich die Mannschaft mit La-Ola-Welle bei den Fans bedankt und ist mittendrin, als Trainer Tomas mit seinen Jungs noch einmal einen Kreis bildet, um den Teamgeist zu beschwören. Manchmal ist der Unterschied zwischen F-Jugend und Champions League gar nicht so groß. „So sehen Sieger aus“, schallt es noch weit nach Spielende aus der TSV-Kabine. Auf Hannes trifft das auf jeden Fall zu.

Schade eigentlich, dass jetzt erst mal die Sommerpause ansteht. Aber Hannes hat Großes vor. Weil Stammtorwart Kuba mit den goldenen Fußballschuhen in die E-Jugend wechselt, darf er nächste Saison das Tor hüten. So wie sein Papa früher, kurz nachdem er in Tente angeschossen wurde.