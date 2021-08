Es lebe der Sport: Heiße Duelle vorm Backofen

Mein Leben als Papa

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Alltag mit seinen Söhnen Hannes (4 Jahre) und Michel (1 Jahr).

Die Feiertage sind vorbei, das neue Jahr hat schon vier Tage auf dem Buckel. Bei vielen hält der Vorsatz noch, mehr Sport zu treiben. Hannes musste sich keinen Vorsatz fassen. Mit Sport beschäftigt er sich – aktiv und passiv – seit geraumer Zeit ohnehin jeden Tag ziemlich intensiv. Was den Papa ziemlich freut.

Jetzt, da der Ball in der Fußball-Bundesliga ruht, rücken auch andere Sportarten in sein Blickfeld und wollen ausprobiert werden. Meistens im Wohnzimmer und in der Küche. Und fast immer mit Michel im Schlepptau. Meine Eishockey-Leidenschaft teilte Hannes lange Zeit nicht. Bis ich ihm eines Tages mein Tischeishockey-Spiel präsentierte und wir im Fernsehen auf ein spannendes Penaltyschießen stießen. Seitdem sind die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven seine Lieblingsmannschaft. Es kann sein, dass wir abends vor dem Einschlafen noch mal schnell gucken müssen, wie es zwischen Bremerhaven und Straubing steht. Und dass es morgens als Erstes heißt: „Hat Bremerhaven noch gewonnen?“

Am meisten faszinieren Hannes beim Eishockey die Torhüter. Er hat sie genau studiert. Ihre Bewegungen und ihre Ausrüstung. Also zieht sich Hannes seinen Feuerwehrhelm an (als Maske), klemmt sich die Tunnel seiner Holzeisenbahn vor die Knie (als Schoner) und stellt sich wie die echten Goalies eine Trinkflasche auf das Tor, oder in unserem Fall: den Backofen. Ich versuche alles, um Hannes mit Michels kleinem Stoffball zu bezwingen, aber meistens behält er die Oberhand. Und das, obwohl Michel vor dem Backofentor umherrennt und ihm die Sicht nimmt.

Richtig Spaß hat Hannes auch an den Wintersportarten gefunden. Liegt vielleicht daran, dass wenigstens da Schnee zu sehen ist. Oder an den vielen Nationalflaggen, die beim Skispringen immer wieder eingeblendet werden. „Aus welchem Land kommt der?“, fragt Hannes nach fast jeder von ihm imitierten Telemarklandung. Bildung durch Sport.

Beim Biathlon ist wieder mehr Bewegung angesagt. Liegendschießen und Stehendschießen im Wechsel. Anstrengend! Komischerweise trifft Hannes in unserem fiktiven Wohnzimmer-Massenstart immer alle Scheiben. Papa und Michel dagegen müssen eine Strafrunde nach der anderen abreißen.

Beim Pferderennen ist vor allem die Mama gefragt. Hannes hat sein altes Hüpfpferd Rody neu entdeckt. Michel ist auf seiner Hüpfkuh noch kein Gegner. Und Papa hüpft mit seinen 1,94 Meter einfach schlecht und ungern. Also gibt Mama mit dem alten Hüpfball alles, hat aber keine echte Chance, weil Hannes die Streckenführung gerne spontan zu seinen Gunsten ändert.

Er kann eben schlecht verlieren. Was der Papa total verstehen kann. Gemeinsam haben wir deshalb übrigens auch an der Bundesliga-Tabelle geschraubt. So ganz ohne Fußball geht es in der Winterpause eben doch nicht. Mittels des Tabellenrechners auf der Kicker-Homepage lassen sich die nächsten Bundesliga-Spieltage tippen. Sie werden es nicht glauben, aber bei uns steht Werder am 28. Spieltag plötzlich auf Platz eins. . .