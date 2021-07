Tannenhof-Chef: „Lasst uns unsere Arbeit machen“

Interview der Woche

Dietmar Volk blickt von seinem Übergangsbüro auf ist die Baustellen der Stiftung Tannenhof. Der Kaufmännische Direktor weiß: „Moderne Psychiatrie braucht moderne Gebäude."

Tannenhof-Chef Dietmar Volk wünscht sich weniger Bürokratie und ein Ende der ständigen Gesetzesänderungen.

Von Axel Richter

Herr Volk, die Stiftung Tannenhof wächst und wächst. Würden Sie sagen, die Psychiater haben Konjunktur?

Dietmar Volk: Ich glaube, dass der medizinische Fortschritt auch in der Psychiatrie spürbar ist. Allerdings glaube ich auch, dass Leistungsdruck und der damit verbundene Stress in unserer Gesellschaft immer mehr Menschen hervorbringt, die therapeutische Hilfen in Anspruch nehmen müssen. Immer mehr Menschen können dem Tempo nicht folgen, werden den Anforderungen des „Schneller, Höher, Weiter“ nicht gerecht. Das Bundesamt für Statistik bestätigt, dass jeder Zweite einmal im Leben psychisch krank wird.

Die Gesellschaft ist schuld. Ist das nicht zu einfach?

Volk: Bitte nicht missverstehen: Ich möchte nicht auf den Fortschritt schimpfen. Aber wir erleben eine ständige Beschleunigung im Beruf und, aber auch in der Freizeit. Wir müssen uns fragen, warum wir immer alles und alles sofort haben wollen und ob es gelegentlich nicht auch langsamer und dabei besser geht.

Welche Krankheitsbilder nehmen zu?

Volk: Statistisch sind es im Wesentlichen depressive Störungen, Angst- und Alkoholstörungen sowie psychische Erkrankungen im Alter wie Demenz. Moderne Medizin bringt bessere Diagnostik und auch bessere Behandlungsmethoden. Blieb früher der tüdelig gewordene Opa fälschlicherweise unbehandelt im Ohrensessel sitzen, wird heute versucht, den an Demenz Erkrankten so lange wie möglich durch medikamentöse Behandlung am Leben teilhaben zu lassen. Dazu bleibt die Behandlung aller Abhängigkeitserkrankungen – ob Jung oder Alt – eine große Aufgabe in unserer Gesellschaft und für die Psychiatrische Klinik im Bergischen Land.

Stehen Ihnen dazu genug Fachkräfte zur Verfügung?

Volk: Wir brauchen mehr Psychiater. In der Psychiatrie herrscht Ärztemangel wie überall im Gesundheitswesen in unserem Land.

Pfleger haben Sie genug?

Volk: Grundsätzlich ja, aber wir suchen immer gutes Personal und somit auch Krankenpfleger und Therapeuten.

Aber alle Welt klagt, es gebe zu wenige Pflegekräfte.

Volk. Wir klagen nicht. Das hat auch damit zu tun, dass der Tannenhof seit acht Jahren jährlich Gesundheits- und Krankenpfleger eingestellt und auch ausgebildet hat und dies, als andere Kliniken ihre Pflegestellen abgebaut haben. Wir haben unseren Azubis zurückliegend immer eine Perspektive angeboten und viele übernommen. Im Übrigen hat der Pflegeberuf zu Unrecht einen schlechten Ruf. Dass er schlecht bezahlt ist, ist ein Märchen. Im erste Ausbildungsjahr werden 1150 Euro bezahlt, im dritten 1350 Euro und nach dem bestandenen Examen 2620 Euro. Es handelt sich um einen großartigen Beruf. Wir nehmen allerdings auch nicht jeden. Wer nur dienstags, mittwochs und donnerstags arbeiten möchte, ist fehl am Platz. In der Pflege sind Sie unter Umständen rund um die Uhr gefragt.

Sie haben vorhin über zunehmende Belastungen und Stress gesprochen. Sie erwarten aber, dass Ihre Pfleger rund um die Uhr zum Einsatz kommen?

Volk: In der Medizin muss - wie bei Polizei und Feuerwehr - mit entsprechendem Freizeitausgleich und bei guter Bezahlung grundsätzlich zu jeder Zeit gearbeitet werden. Und wenn man nach einem intensiven Einsatz vier Tage am Stück frei hat, ist das doch eine feine Sache. Fest steht: Wer ausschließlich zwischen 9 und 15 Uhr seiner Arbeit nachgehen möchte, ist in der Medizin fehl am Platze.

Was ist die größte Belastung für Ihre Mitarbeiter?

Volk: Fragen Sie jeden Arzt oder Krankenpfleger in einer Klinik. Dann werden Sie erfahren, dass es die ständig steigende Bürokratie ist. Hinter fast jedem Arzt und Pflegekraft in der Klinik stehen bei den Krankenkassen oder dem medizinischen Dienst zig Mediziner als Kontrolleure, um die Arbeit der Ärzte und Pfleger zu überprüfen. Das Gesundheitssystem in Deutschland wurde seit Seehofers erster Reform des Gesundheitswesens zu einem überregulierten Gesundheitssystem umgebaut. Wenn wir in Deutschland wieder darauf verzichten würden, wäre sofort mehr Personal am Patienten tätig und nicht als Kontrollinstanz im Büro der Krankenkassen.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Volk: Die Krankenhäuser in Deutschland benötigen eine Zeit, in der die beschlossenen Gesetzesänderungen umgesetzt werden können und in der wir unsere Arbeit machen können, ohne weitere Gesetzesänderungen als zusätzliche Last bei der Arbeit zu ertragen.

Der Tannenhof investiert Millionen in seine Gebäude. Wie wird sich das Krankenhaus entwickeln?

Volk: Ja, moderne Psychiatrie braucht auch moderne Gebäude, und so wird die Stiftung Tannenhof baulich weiter entwickelt. Es wird derzeit beinahe überall auf dem Gelände gearbeitet, saniert und neu gebaut. Zum Beispiel entsteht ein neuer Heimbereich.

ZUR PERSON CHEF Dietmar Volk ist seit Januar 2008 der Kaufmännische Direktor der Evangelischen Stiftung Tannenhof. Davor war der studierte Betriebswirt acht Jahre im Management des Klinikkonzerns Asklepios tätig. Volk wurde 1962 geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Remscheid. KLINIK Die Stiftung Tannenhof leistet die psychiatrische Versorgung von einer halbe Million Menschen im Bergischen Land. Das Krankenhaus wurde 1896 gegründet. Es zählt heute über 565 Patientenbetten und mehr als 1 000 Mitarbeiter.

Die geschützten Einrichtungen holen wir damit dorthin, wo sie hingehören: ins 21. Jahrhundert. Weil deshalb an der Remscheider Straße Parkplätze weggefallen sind, bauen wir Anfang 2019 ein neues Parkhaus an der Erbschloe-Straße. Wir wollen uns damit auch zum Stadtteil hin nach Lüttringhausen öffnen. Denn psychisch Kranke gehören nicht ausgesperrt, sondern mitten in die Gesellschaft. Teil der Stadt ist auch unsere Kirche, die nach über 100 Jahren bautechnisch unsere Zuwendung braucht. Das Dach und der Turm sind marode. Wir rechnen mit Sanierungskosten von 1,5 Millionen Euro. Dazu fehlen uns im Augenblick die Mittel. Allerdings werden wir alles tun, damit dieser wunderbare Ort der Ruhe und Einkehr für alle Menschen in Remscheid erhalten bleibt.