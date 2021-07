Jens Nettekoven (CDU) gewinnt den Wahlkreis

Live-Ticker zur Landtagswahl

Im Ticker gibt es alles zur Landtagswahl 2017 in Remscheid und Radevormwald.

+++ Die Wähler in Remscheid und Radevormwald haben sich mehrheitlich für Jens Nettekoven (CDU) entschieden: Er erzielte im neuen Wahlkreis, den beide Städte bilden, 38,5 Prozent der Stimmen und lag damit vor seinem SPD-Mitbewerber Sven Wolf (36,1 Prozent). Damit wurden die Mehrheitsverhältnisse umgedreht. Vor fünf Jahren hatte Wolf 43,5 Prozent der Erststimmen in Remscheid bekommen. Nettekoven lag 2012 noch abgeschlagen mit 30,6 Prozent auf dem zweiten Platz.

+++ Noch immer (22.25 Uhr) sind nicht alle Stimmen ausgezählt. Jens Nettekoven (CDU) liegt aber uneinholbar vorne.

+++ Bei einer herzlichen Umarmung wünscht Sven Wolf (SPD) seinem CDU-Konkurrenten Jens Nettekoven viel Glück für die kommenden fünf Jahre im NRW-Landtag.

+++ In Radevormwald sind alle 26 Wahlbezirke ausgezählt. Bei den Erststimmen kommt Jens Nettekoven (CDU) auf 42,4 Prozent, Sven Wolf (SPD) auf 29,5 Prozent. Bei den Zweitstimmen liegt die CDU (36,8 %) vor der SPD (26,6 %), der FDP (14 %), der AfD (8 %), den Grünen (4,9 %) und Linke (4 %).

+++ 69 von 92 Wahlbezirken: 39 Prozent für Jens Nettekoven (CDU), 35,6 Prozent für Sven Wolf (SPD).

+++ Sven Wolf (SPD) ist nun auch im Ämterhaus.

+++ 53 von 92 Wahlbezirken sind ausgezählt: Jens Nettekoven (CDU) liegt bei den Erststimmen mit 39,6 Prozent vor Sven Wolf (SPD), der auf 34,8 Prozent kommt. Bei den Zweitstimmen kommt die CDU in Remscheid auf 33,6 Prozent, die SPD auf 29,7 Prozent, die FDP auf 13,3 Prozent, die AfD auf 8,2 Prozent, die Grünen auf 5,4 Prozent und die Linke auf 4,7 Prozent.

+++ Jörg von Polheim (FDP): „Fast vier Prozent besser, das ist ein super Ergebnis.“

+++ Eine erste Reaktion von Jens Nettekoven (CDU) im Video:

+++ 28 von 92 Wahlbezirken sind ausgezählt: 39 Prozent für Jens Nettekoven (CDU), 34,7 Prozent für Sven Wolf (SPD, 8,6 Prozent für Jörg von Polheim (FDP), 7,4 Prozent für Andreas Keith-Volkmer (AfD), 4,8 Prozent für Jutta Velte (Grüne), 4,7 Prozent für Fritz Beinersdorf (Die Linke), 0.9 Prozent für Felix Staratschek.

+++ Endlich, es geht los.

+++ Wahlleiter Dr. Christian Henkelmann: „Spätestens um 19.30 Uhr sollte es erste Ergebnisse aus Remscheid geben.“

+++ OB Burkhard Mast-Weisz (SPD): „Ich bin nicht glücklich über das Ergebnis. Ich erwarte weiterhin Unterstützung der Landesregierung wie in den vergangenen Jahren unter Rot-Grün auch. Dass die AfD vor den Grünen landet, ist gruselig.“

+++ Landtagsabgeordnete Jutta Velte (Grüne): „Es ist uns im Wahlkampf nicht gelungen, unsere Postionen deutlich zu machen. Die Schulpolitik ist zurzeit sehr im Umbruch. Wir müssen jetzt nach vorne schauen.“

+++ Markus Kötter (CDU), Lenneper Bezirksbürgermeister: „Das Wunder von Würselen ist ausgeblieben.“

+++ Die CDU kommt gerade aus der Geschäftsstelle, noch ohne Jens Nettekoven. Sie sind enttäuscht, dass es hier nichts zu trinken gibt.

+++ CDU-Bundestagsabgeordneter Jürgen Hardt: „Die Wechselstimmung war in den letzten Wochen ganz klar zu spüren. Wenn es reicht, sollte Armin Laschet eine schwarz-gelbe Koalition anstreben. Sollte es dafür keine Mehrheit geben, empfehle ich eine große Koalition. Das ist besser, als ein Jamaika-Projekt mit derart geschwächten Grünen.“

+++ Oberbürgermeister und Arminia-Bielefeld-Fan Burkhard Mast-Weisz (SPD) gibt zu: „Ein 3:0 statt ein 6:0 von Arminia Bielefeld gegen Braunschweig wäre mir lieber gewesen, wenn die SPD dafür drei Prozent mehr erreicht hätte.“

+++ Fritz Beinersdorf, Fraktionsvorsitzender der Linken, ist nun da. „Das dürfte heute noch eine Zitterpartie werden. Der Schulz-Zug bei der SPD ist abgefahren. Ich gehe von einer Großen Koalition auf Landesebene aus - das wäre fatal.“

+++ Ansgar Lange (CDU): „Die Stimmung in der Geschäftsstelle war gerade schon ganz gut."

+++ Erste Ergebnisse aus Remscheid werden um 18.45 Uhr erwartet.

+++ Jens Nettekoven (CDU) ist zunächst in Radevormwald, um sich dort die Ergebnisse abzuholen. Auch von den übrigen Kandidaten ist noch niemand im Ämterhaus.

+++ Erste landesweite Hochrechnung: Laut erster Hochrechnung von Infratest Dimap ist die CDU unter Armin Laschet der große Gewinner in NRW. Hannelore Kraft (SPD) ist als Ministerpräsidentin abgewählt. Die rot-grüne Landesregierung endgültig Vergangenheit. Die FDP unter Christian Lindner legt wie erwartet zu und wird zweistellig. Grüne und Linke müssen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

Die SPD kommt auf 30,5 Prozent (2012: 39,1 Prozent)

CDU: 34,5 Prozent (2012: 26,3 Prozent )

FDP: 12,0 Prozent ( 2012: 8,6 Prozent)

Grüne: 6,0 Prozent (2012: 11,3 Prozent)

Piraten: 1,2 Prozent (2012: 7,8 Prozent)

Linke: 5,0 Prozent (2012: 2,5 Prozent)

AfD: 7,5 Prozent

Wahlbeteiligung: 65,5 Prozent (2012: 59,6 Prozent)

+++ Im Ämterhaus an der Elberfelder Straße, wo die gleich Ergebnisse der Landtagswahl in Remscheid verkündet werden, ist noch nicht viel los. Immerhin: Wahlleiter Dr. Christian Henkelmann ist bereits vor Ort.

+++ Bei der NRW-Landtagswahl zeichnet sich im Wahlkreis Remscheid eine deutlich höhere Wahlbeteiligung ab als noch 2012. Um 16 Uhr lag sie im neu gebildeten Wahlkreis aus Remscheid und Radevormwald bei rund 58 Prozent. In Remscheid gingen bis dahin 54,7 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne, zum selben Zeitpunkt waren es 2012 erst 47,4 Prozent gewesen. In Radevormwald liegt die Wahlbeteiligung mit 65,2 Prozent sogar noch höher.

+ Ganz Kavalier an Muttertag: Der zweieinhalb Jahre alte Ben half seiner Mama an der Wahlurne. © Roland Keusch

+++ Die Wahlbeteiligung lag bis 12 Uhr in acht ausgewählten Kreisen und kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens im Durchschnitt bei knapp 34 Prozent. Im Vergleich zur Landtagswahl 2012, bei der bis 12 Uhr etwa 29 Prozent zur Wahl gingen oder an der Briefwahl teilnahmen, ist die Wahlbeteiligung höher. Die landesweite Wahlbeteiligung inklusive der Briefwahl hatte 2012 am Ende des Wahltages bei 59,6 Prozent gelegen.

+++ Wer sich über die Ergebnisse der Landtagswahl in Remscheid informieren möchte, ist am Sonntag um 18 Uhr im Ämterhaus an der Elberfelder Straße willkommen. Wahlleiter Dr. Christian Henkelmann wird dort die eingehenden Resultate aus den einzelnen Bezirken verkünden. Gegen 21 Uhr ist mit dem Gesamtergebnis zu rechnen.

+++ Für die Mehrheitsverhältnisse im Landtag entscheidend – und damit landespolitisch auch bedeutender als die Erststimme für die Direktkandidaten – sind die Zweitstimmen. Dabei haben die Bürger die Wahl zwischen 31 Parteien.

+++ Zur Stimmabgabe aufgerufen sind annähernd 77 300 Wahlberechtigte in Remscheid und rund 17 000 Wahlberechtigte in Radevormwald. Die Rader geben erstmals ihre Stimme mit den Remscheidern in einem gemeinsamen Wahlbezirk ab, dort stehen also die gleichen Kandidaten zur Wahl wie in Remscheid.

+++ Am Sonntag dürfte das Rennen enger ausgehen. Wieder treten Sven Wolf und Jens Nettekoven als aussichtsreichste Direktkandidaten an.

+++ Das Ergebnis vor fünf Jahren fiel deutlich aus: Mit 43,5 Prozent der Wählerstimmen holte Sven Wolf (SPD) den Wahlkreis Remscheid klar vor Jens Nettekoven (CDU). Er konnte lediglich 30,6 Prozent der Erststimmen für sich verbuchen. Und auch bei den Zweitstimmen gab es für die CDU in Remscheid nicht viel zu holen: Die SPD lag mit 37,9 Prozent deutlich vor der Union; sie kam lediglich auf 23,5 Prozent. ric/gf/tk