Steuerhinterziehung: 47-Jähriger hatte seine Basis in Lüttringhausen

Der 47-Jährige steht im Verdacht auf Scheingeschäfte über 15 Millionen Euro getätigt zu haben. Rund ein Drittel der Schwarzmarktgeschäfte sollen in Remscheid stattgefunden haben.

Von Dirk Lotze

Remscheid/Wuppertal. In einer Handelsfirma in Remscheid-Lüttringhausen soll ein 47 Jahre alter Angeklagter serienweise gefälschte Rechnungen zum Steuerbetrug erstellt haben. In einem Großprozess vor dem Landgericht Wuppertal zögert der Mann mit Erklärungen zu den Vorwürfen. Die Steuerfahndung indes stellte im Zeugenstand den Richtern ihre Ergebnisse vor.

Sollten sich die Zahlen in der derzeitigen Höhe erhärten, hätte der Mann über 15 Millionen Euro Schwarzmarktgeschäfte abgewickelt. Rund ein Drittel davon würde Remscheid betreffen. Den Hintergrund bildet der europaweite Handel mit Paletten, wie sie für Warentransporte benötigt werden. Neben dem Geschehen in Remscheid werden dem Mann Taten nach gleichem Muster in drei weiteren Bundesländern vorgeworfen.

Eine Finanzbeamtin fasste ihre Aussage mit den Worten zusammen: „Die Frage ist: Wo ist das Geld?“

Hohe Rechnungen ließen andere Unternehmen stutzen: Die Firma war insolvent und aufgelöst

Den Ermittlungen zufolge hätte der Mann 1,8 Millionen Euro von einem Konto des Remscheider Betriebs bar bei der Sparkasse abgehoben. Er sitzt seit Oktober 2022 in Untersuchungshaft, nachdem er vorübergehend untergetaucht war. Das Landgericht kann ihn zu mehr als vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilen. Gegen weitere Beteiligte laufen eigene Strafverfahren.

Remscheider Drehpunkt des Prozesses ist eine insolvente und aufgelöste Handelsfirma. Fünfstellige Rechnungen des Betriebs fielen bei Steuerprüfungen in anderen Firmen auf: Sie sollen erstellt worden sein, nachdem das Unternehmen schon abgemeldet war. Für 2019 und 2020 seien Steuern über 1,3 Millionen Euro nicht erklärt worden – bei Umsätzen, die fünfmal so hoch gewesen wären. Zuvor habe das Finanzamt die Firma als „Kleinunternehmen“ geführt.

Laut Steuerfahndung sollen die Rechnungen bis auf Ausnahmen nur zum Schein geschrieben worden sein: Geliefert hätten die Unternehmen allenfalls geringe Mengen Paletten. Empfängerfirmen hätten die illegalen Papiere bestellt und mit einem Bruchteil der Rechnungssummen bezahlt. Sie hätten die zu Unrecht enthaltenen 19 Prozent Umsatzsteuer mit dem Finanzamt abgerechnet und sich daran bereichert.

Gericht hält eine weitere Betrugsvariante für möglich

Dem Gericht zufolge wäre eine andere Variante ebenso möglich: Die erfundenen Rechnungen könnten den Import von billigen Schwarzmarkt-Paletten aus Nicht-EU-Ländern verdeckt haben. Beide Varianten würden Steuerhinterziehung bedeuten.

Der 47-Jährige hat die Rechnungen als von ihm stammend bestätigt. Über eine mögliche weitere Aussage wolle er nachdenken. Im Hinblick auf den vermuteten Steuerschaden von 3 Millionen Euro sagte der Mann: „Ich habe das Geld nicht.“ Das Finanzamt aber auch nicht, so der Richter.

Das Gericht will Mitte Juli weiter verhandeln.