So läuft der Umbau des Schwanenteichs ab

+ © Stadt Remscheid © Stadt Remscheid

Arbeiten starten im Dezember. Bereich wird monatelang gesperrt. Belasteter Schlamm wird entsorgt, der Tenter Bach verlegt.

Von Melissa Wienzek

Es wird ein Umwelt-Großprojekt im Südbezirk: der Umbau des Schwanenteichs samt der Verlegung des Tenter Bachs für 1,3 Millionen Euro. Kommenden Monat schreibt die Stadt die Arbeiten aus, im Dezember soll der Baustart erfolgen. Die Verwaltung geht davon aus, dass bis zum Röntgenlauf 2020 alles fertig ist. Was genau am Rande der A 1 direkt neben dem Restaurant Romanowski geschieht, erklärt der Tüpitter heute.

Warum wird der Schwanenteich überhaupt umgebaut?

Das hat laut Dagmar Jaspers vom Fachdienst Umwelt gleich mehrere Gründe. Erstens: Der Damm im Hauptschluss des Eschbachs ist marode. Zweitens: Der Schlamm des Teichs ist extrem belastet. Blei und Asbest, alles Abfallstoffe von der A 1, die nur einen Steinwurf entfernt ist, befinden sich in dem Boden, der heute schon größtenteils abgetrocknet und zugewachsen ist.

Wie solche Stoffe in den Schwanenteich gelangt sind?

+ Blick auf den Schwanenteich: Mittlerweile ist der größte Bereich bereits abgetrocknet. Im Hintergrund ist die Mittelinsel zu sehen. © Melissa Wienzek

Mit dem bergischen Regen. Dieser ist damals, als es noch kein Regenrückhaltebecken gab, von der höher gelegenen Autobahn hinab ins Tal gelaufen – und rein in den Schwanenteich. Drittens: Die Stadt muss die Wasserrahmenrichtlinie, die die EU für größere Gewässer vorschreibt, umsetzen. Durch die Herstellung der Durchgängigkeit und das Anbinden an ein Ersatzquellgebiet wird übrigens auch ein besseres Lebensumfeld für Fische geschaffen – Jungfische finden hier künftig besser Nahrung und können sich laut Jaspers gut vermehren. Die schwimmen derzeit immer vor die Talsperrenmauer.

Was wird genau gemacht?

Der Schlamm wird ausgebaggert und entsorgt – bei einer Deponie, die das Land absegnet, erklärt Diplom-Ingenieur Bernd Müller vom Fachdienst Umwelt beim Vor-Ort-Termin mit dem RGA. Gleichzeitig wird der Tenter Bach, der momentan noch in den Eschbach mündet, verlegt. Die Wiese, über die sich das kleine Gewässer künftig schlängelt, gehört den Technischen Betrieben. Tenter Bach und Eschbach treffen sich also künftig hier nicht mehr am Schwanenteich, der nach dem Umbau 3600 m² groß sein wird. Der „neue Schwanenteich“ wird also in der Zukunft nur noch mit Talsperrenwasser befüllt – die Wasserqualität steigt. „Für die Stadt ist das ein absoluter Gewinn“, sagt Müller.

Wer bezahlt die Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro?

Größtenteils das Land NRW. Dieses fördert das Projekt „Umbau Schwanenteich und Tenter Bach“ zu fast 90 Prozent aus Mitteln des Wasserbaus. Die restlichen 10 Prozent kommen vom Landesbetrieb Straßen NRW. Dieser musste Ausgleichszahlungen an die Stadt Remscheid entrichten, als er die A 1 von vier auf sechs Spuren ausbauen ließ – quasi als Wiedergutmachung für den belasteten Abfall, der als Schlamm im Schwanenteich landete. An den 10 Prozent sind auch die Technischen Betriebe beteiligt. Die Verwaltung geht aktuell davon aus, dass es noch teurer wird. Denn die Baukosten ziehen derzeit kräftig an.

Welche Auswirkungen hat der Umbau für die Remscheider?

Wanderer, Fahrradfahrer und Jogger können den Wanderweg während der kompletten Bauphase nicht nutzen – also voraussichtlich sechs Monate. Die Stadt will an der Intzestraße eine Info-Tafel errichten.

DIE GEWÄSSER

ESCHBACH Die Quelle befindet sich nahe Jägerhaus bei Bergisch Born. Der 12 Kilometer lange Eschbach hat 36 Mündungsgewässer – er mündet in Unterburg in die Wupper. Sein Einzugsgebiet ist größer als 10 km² – und unterliegt damit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Die Stadt muss Brüssel Bericht erstatten. Ökologische Zustandsklasse: gut.

TENTER BACH Der 2,3 Kilometer lange Bach hat 6 Mündungsgewässer. Seine Mündung in den Eschbach erfolgt am Schwanenteich. Ökologischer Zustand: gut.