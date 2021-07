Lästige Stinkwanzen sind wieder auf dem Vormarsch

Schädlinge

+ © Roland Keusch Im Herbst 2018 wurden Stink-wanzen den Bewohnern eines Hauses am Hasenberg lästig. © Roland Keusch

Im trockenen Sommer 2018 starben weniger Larven als in anderen Jahren. Experte warnt vor dem Einsatz von Insektiziden in der Wohnung.

Von Leon Hohmann

Sie sind ein stinkendes, aber kein gefährliches Problem: Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres zeigten sich Stinkwanzen an der Fassade eines Hochhauses an der Freiheitstraße. Wer sie zerdrückt, muss sich auf einen penetranten Geruch gefasst machen. „Es ekelt mich an“, fasst Bewohnerin Cornelia Schaub ihren Unmut zusammen.

Bereits im vergangenen Jahr gab es einen solchen Fall in einem Hochhaus am Hasenberg – allerdings erst im Oktober. Dort war der Spuk nach wenigen Wochen vorbei, weil der Winter kam.

28 Parteien leben in dem Haus in Alt-Remscheid, in dem Cornelia Schaub seit zehn Jahren wohnt. Vermieterin ist wie bei der Immobilie am Hasenberg die Gewag. Die sieht keinen Handlungsbedarf. „Wir haben sofort reagiert.“, sagt Gewag-Vorstand Hans-Jürgen Behrendt. Er sagt zwar, dass die kleinen Tiere lästig seien, aber es sei keine Plage. „Wir als Vermieter sehen uns nicht in der Pflicht“, meint Behrendt.

„Die Wanzen wollen uns nichts tun.“

Jörg Liesendahl, Diplom-Biologe

Das verstärkte Vorkommen wird kein Einzelfall in diesem Jahr bleiben. Denn Ursache für die große Population sei der sehr heiße und trockene Sommer 2018, meint Jörg Liesendahl von der Natur-Schule Grund. „Im Juli und August blieben die großen Regenmengen aus. Die Luft war sehr trocken“, erklärt der Diplom-Biologe. Aber nur eine hohe Luftfeuchtigkeit fördere Pilze, die Insekten wie die Stinkwanzen befallen. Da dies ausblieb, überlebten mehr als in anderen Jahren. Gefährlich sind die Wanzen nicht, sagt Liesendahl. „Die wollen uns nichts tun.“

Der pädagogische Leiter der Natur-Schule hat einen Tipp, wie die Käfer aus der Wohnung fernbleiben. „Abends nur kurz Lüften, also Stoßlüften, bei ausgeschaltetem Licht.“ Denn die Lichtquelle und auch die Wärme, die aus länger aufstehenden Fenstern nach draußen dringen, würden die Insekten anlocken.

Tiere sollten mit einem Glas eingefangen werden

Wenn die kleinen Tiere in die Wohnung gelangen, gibt es nur einen Weg, die Stinkwanzen wieder loszuwerden: Mit einem Glas einfangen, dieses mit einem Stück Papier zudecken und das Insekt aus dem Fenster werfen. Der Diplom-Biologe warnt vor dem Einsatz von Insektiziden – insbesondere in geschlossenen Räumen. „Damit führt man nichts anderes als einen Nerventod herbei“, erklärt er. Deshalb können solche Mittel auch schädlich für Menschen sein.

Ab wann Mieter eine Belästigung durch Insekten und andere Tiere nicht mehr hinnehmen müssen, hängt von der Zahl der Tiere und deren Gefährlichkeit ab, heißt es vom Mieterverein für Remscheid und Wermelskirchen. Sobald dadurch ein Wohnungsmangel entstünde, sei der Vermieter für die Mängelbeseitigung verantwortlich.