IGR lässt ideellen Weihnachtsmarkt nicht im Stich

+ © Roland Keusch Das kulinarische Angebot beim ideellen Weihnachtsmarkt ist groß: hier ein Bild von der 41. Auflage. © Roland Keusch

43. Auflage am Markt in Lennep läuft zum zweiten Mal in Regie der Rollsportler. Einige Stände sind noch frei.

Von Andreas Weber

Vergangenes Jahr ging der ideelle Weihnachtsmarkt in Lennep im Schneetreiben unter. „Für die meisten Stände war das ein Fiasko“, erinnert sich Georg Feldhoff. „Dieses Mal werden wir als Ausgleich mit Sonne belohnt“, hofft der Vorsitzende der IGR Remscheid, dass Petrus wohlgesonnen ist. Feldhoff und seinem Verein hat der verpatzte Start nicht den Mut geraubt. Auch die 43. Auflage des Weihnachtsmarktes am 9. Dezember wird in Regie der Rollsportler laufen, unterstützt unter anderem von bewährten Kräften wie Nina Ducamp (Kirchengemeinde).

Nachdem die evangelische Kirchengemeinde erklärt hatte, dass sie nicht mehr genügend Ehrenamtler gewinnen kann, um die eintägige Großveranstaltung zu stemmen, sprang die in der Halle Hackenberg beheimatete IGR 2017 erstmals als Organisator ein. Auf der Homepage des Vereins steht der Grund: „Teamgeist ist die Seele des Sports. Die, die es vermögen, unterstützen die, die es benötigen.“

Gemeinnütziger Zweck ist Voraussetzung für den Stand

Wieder einmal gilt: „Wir werden keine professionellen Anbieter dabei haben“, erklärt Feldhoff: „Wer seinen Stand auf dem Alten Markt aufbaut, muss uns den gemeinnützigen Zweck nachweisen, für den er seinen Erlös spenden wird.“ Auf 2500 Quadratmeter Fläche auf dem oberen und unteren Teil des Marktes werden wieder viele altbekannte Anbieter anzutreffen sein.

Von 18 Ständen sind 12 vergeben. Anmeldungen liegen vor von den Kirchen, in deren Reihen vor über vier Jahrzehnten die Idee zum Markt entstanden war. Die evangelische Jugend Lennep und das Jugendteam St. Bonaventura werden vertreten sein. Die Pfadfinder (DPSG Lennep) sind dabei, die Kitas Albrecht-Thaer-Straße und der Förderverein Kita Lüttringhauser Straße.

Das Kinderhaus Westerholt zählt zu den Anbietern sowie die Schulvereine der Freiherr-vom-Stein-Grundschule und GGS Hackenberg sowie Annette Oslow (Tierheim). „Unser Bestreben ist es, dass sich die Kleinen weiterhin einem großen Publikum vorstellen können und dabei den ein oder anderen Euro in die klamme Kasse bekommen“, steckt Georg Feldhoff den Rahmen. Dies gilt auch für die Elterninitiative der C-Jugend Hackenberg und Lennep Offensiv, deren Weihnachtstreff vom 13. bis 16. Dezember an gleicher Stelle stattfinden wird. Auch die Organisatoren zeigen mit Leckereien für den Gaumen Präsenz. Bergische Puffertsplätzchen, Bratäpfel und Glühwein wird die IGR anbieten. Vergangenes Jahr managte sie mit ihrem Bundesliga-Team den Verkauf. Dieses Jahr waren eigentlich auch die Damen eingeplant. „Vier von unseren Spielerinnen sind aber zu dem Zeitpunkt auf der EM U 17 in Spanien“, erklärt Georg Feldhoff.

Vorbereitungstreffen findet am Donnerstag um 19.30 Uhr statt

Der Aufbau für den ideellen Weihnachtsmarkt erfolgt am Samstagnachmittag oder Sonntagmorgen zwischen 8 und 10 Uhr. Von 11 bis 18 Uhr ist Treffpunkt „auf einem der schönsten Weihnachtsmärkte der Region“, wie Feldhoff findet: „Der Standort ist nicht zu toppen.“ Ein Bühnenprogramm wird es nicht geben. Wohl aber wird zum Auftakt um 11 Uhr das Lenneper Bläserensemble aufspielen.

ANMELDUNG WEIHNACHTSMARKT Der 43. ideelle Markt findet am Sonntag, 9. Dezember (11 bis 18 Uhr), auf dem Alten Markt statt. Am Donnerstagabend treffen sich die Teilnehmer in der Halle Hackenberg (19.30 Uhr). Wer dabei sein möchte, kann sich auch unter „mail@igr-remscheid.de“ melden.

Noch ist nicht jeder Quadratmeter ausgelastet. Weitere Anbieter können noch hinzustoßen. Die Anmeldung sollte aber schnell erfolgen, weil ein Großteil der Plätze vergeben ist. Am Donnerstagabend (19.30 Uhr) findet in der Halle Hackenberg das Vorbereitungstreffen der Teilnehmer statt.