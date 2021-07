Die EWR lädt zum Eislaufen ein

Aktion

Zum großen Eisvergnügen auf dem Weihnachtstreff lädt Remscheids Energieversorger ein.

Der EWR-Tag steigt am Donnerstag, 19. Dezember, auf dem Theodor-Heuss-Platz. An diesem Tag gibt es freien Eintritt auf der XXL-Eisbahn für alle EWR-Kunden. Das heißt: Gegen Vorlage der EWR PlusCard oder PartnerCard schenkt der Sponsor Remscheidern den Eintrittspreis für drei Stunden Eislaufen. Schlittschuhe können für 3 Euro geliehen werden, den Eislaufpinguin für Kinder gibt es für 1 Euro.

Wer nicht so gern aufs Eis mag, aber trotzdem beim EWR-Tag mitfeiern möchte, kann das an der großen Glühweinhütte tun. Von 14 bis 18 Uhr steigt dort die traditionelle Happy Hour. Dort gibt es nicht nur Getränke zum reduzierten Preis, sondern auch den EWR-Glühweinbecher in limitierter Auflage – gratis zum Mitnehmen nach Hause. Fairerweise gibt es allerdings nur einen Becher pro Person, teilt die EWR mit, und nur, solange der Vorrat reicht. Der Energieversorger richtet zudem das große Abschluss-Höhenfeuerwerk am Sonntag, 22. Dezember, beim Weihnachtstreff aus. mw

weihnachtsmarkt-remscheid.de