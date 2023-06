Lachen, weinen und singen mit Joris

Bergische Symphoniker und bekannter Pop-Sänger lieferten im TOT einen wunderbaren Abend.

Von Lena Spataro

Remscheid. Wer sich zuvor gefragt hatte, ob klassische Musik und moderne Popsongs miteinander kombinierbar sind, der bekam nun im Teo Otto Theater eine klare Antwort: Das geht wunderbar – nichts anderes bewiesen die Bergischen Symphoniker gemeinsam mit Sänger Joris bei „On Fire“.

Vor ausverkauften Reihen fand das beliebte Cross-over-Format zum 17. Mal statt. Dabei überzeugte es die Fans der klassischen Musik gleichermaßen wie die waschechten Joris-Anhänger – die ihn teilweise aus anderen Städten ins Bergische Land begleitet hatten. Dabei sorgte insbesondere der junge Popsänger (33) aus Ostwestfalen immer wieder für emotionale Momente, in denen das Publikum entweder lachte und applaudierte – oder ein paar Tränen verdrücken musste.

Joris, Dirigent Miki Kekenj und die Symphoniker harmonieren

Zunächst begann der Abend schwungvoll und energiegeladen mit dem älteren Hit namens „Sommerregen“. Im Anschluss ging es mit einem aktuellen Lied, „Sturm und Drang“, ähnlich weiter. Dabei bewiesen auch die Bergischen Symphoniker ihr breitgefächertes Talent. Die Leitung hatte Miki Kekenj, der nicht nur den Abend dirigierte, sondern im Vorhinein auch das musikalische Arrangement übernahm.

Bevor Joris dann das Lied „Glück auf“ sang, erzählte er die Geschichte seiner Kindheit bei seinem Vater. Und wie er zur Musik gekommen war. Und das trotz – oder gerade wegen – seines „eher unmusikalischen“ Vaters. „Mit fünf Jahren habe ich mir ein Schlagzeug zu Weihnachten gewünscht und es zum Leidwesen unserer Nachbarn tatsächlich bekommen“, so der Musiker. Kurz darauf habe sein Vater ein altes Saxofon vom Flohmarkt geholt, „obwohl er eigentlich nichts mit Musik zutun hatte.“ Joris lachte bei dem Gedanken daran – das Publikum tat es ihm gleich. Im Keller hätten sie dann gemeinsam Musik gemacht: „Damit hat für mich alles angefangen.“

Mit dem Bergmannsgruß „Glückauf“ wollte der 33-Jährige dann nicht nur seine Heimat ehren. Der Text widmete sich vielmehr auch seinem Vater, der während der Entstehung des Songs „eine schwere Zeit“ hatte. Joris ging da gerade auf Tour, kam erstmals groß raus – bis heute bereue er es, in diesen Momenten nicht physisch bei seinem Vater gewesen zu sein. Der Sänger war den Tränen nahe – ein äußerst emotionaler Moment.

Wie kommen wir da jetzt wieder raus, fragte sich nicht nur Joris. Glücklicherweise konnte ein junges Mädchen aus dem Publikum helfen: Sie überreichte dem Sänger ein selbstgemaltes Bild mit einem großen Regenbogen und zwei Einhörnern. „Die Einhörner sollen bestimmt Miki und mich darstellen“, sagte Joris leicht amüsiert und platzierte das Bild für die restliche Vorstellung mitten auf der Bühne.

Eine besondere Würdigung erfuhr am Sonntagabend Oboist Christian Leschowski, der das Konzert nicht nur organisiert, sondern sogar noch die Plakate selbst aufgehangen hatte. Lohn seiner Arbeit: ein tolles Konzert in einem ausverkauften Theater. Unter minutenlangen Standing Ovations überreichte Joris am Konzertende seinen Blumenstrauß des Hauses an Leschowski.

Spätestens bei „Herz über Kopf“ waren die Zuschauer begeistert

Spätestens bei „Herz über Kopf“, der Joris-Hit schlechthin, hielt es niemanden mehr auf dem Sessel. Publikum, Symphoniker und Joris sangen nun gemeinsam.

„Ein großartiger Abend für Remscheid“, fanden Michael Engel und seine Frau Regina. Heike Grassow, die eigentlich klassische Musik bevorzugt, fand den Abend ebenfalls gelungen: „Das Arrangement war mutig und in der Kombination einfach super.“ Auch echte Joris-Fans kamen auf ihre Kosten. Inge Foss war aus Freiburg angereist. „Das könnte nicht jeder Popsänger so gut meistern. Joris beweist damit, wie vielseitig er ist.“

Die nächsten Termine bei „On Fire“

DJ Topic: Der Solinger Chartstürmer tut sich mit dem Orchester zusammen. Wie wohl seine Hits „Breaking Me“ oder „Your Love“ im symphonischen Gewand klingen? Freitag, 13. Oktober, 19.30 Uhr, Teo Otto Theater.

Wunschkonzert: Große Radiohits mit großem Orchester, moderiert von RSG-Chefredakteur Torsten Kabitz. Das Publikum entscheidet, was gespielt wird: Freitag, 8. Dezember, 19.30 Uhr. Gesang: Mic Donet und Velina Nenchev.

Filmmusikkonzert: „Go West“ heißt es am 24. Mai 2024 unter der Leitung von Michael Forster im Theater.