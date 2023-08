Kurze Straße trägt ihren Namen zurecht

Die Straße ist in Remscheid-Lüttringhausen und führt ihren Namen zurecht.

Richtig kreativ waren die Stadtväter wohl nicht. Aber recht hatten sie, als sie die Kurze Straße benannt haben.

Remscheid. Die Kurze Straße verbindet unweit des Bahnhofs von Remscheid Lüttringhausen die Von-Bottlenberg-Straße mit der Barmer Straße – und sie trägt ihren Namen zu Recht.

Stadtarchivarin Viola Meike beurteilt das so: „Mitunter zeigten sich die Stadtväter anno dazumal nicht besonders kreativ, was die Benennung von Straßen anging, und auch in diesem Falle war die Namensgebung ebenso unoriginell wie bei der Lange Straße im damals noch benachbarten Remscheid, die nämlich ebenso lang ist wie die Kurze Straße kurz.“

Benannt wurde die Straße 1927

Die Benennung erfolgte durch die Lüttringhauser Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung vom 21. September 1927. Die Ratsherren beschlossen in dieser Sitzung zunächst die Benennung der Barmer Straße, die vorher Bahnhofstraße hieß und der Bahnhofstraße, die vorher Bahnhofsallee hieß. Und weil sie schon einmal dabei waren, benannten sie die Verbindungsstraße zwischen beiden gleich mit – auch wenn ihnen offenkundig bei der dritten Straße die Fantasie ausgegangen war.

In der Folge wurde die Kurze Straße mit vier Häusern bebaut, die alle der Stadt gehörten. Da die Kurze Straße nicht lang war, war einer weiteren Bebauung eine natürliche Grenze gesetzt. Mehr Häuser wurden es auch in späteren Jahrzehnten nicht. AWe