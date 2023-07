Kunstrasen statt Asche: Club muss sich gedulden

Auf der Anlage in Klausen wird noch auf Asche gespielt. Was früher ganz normal war, ist mittlerweile unmodern.

Der Rat stellte 1,3 Millionen Euro für die Modernisierung Anlage in Klausen zur Verfügung. Die steht aber erst später auf dem Plan.

Remscheid. In Neuenkamp und in Klausen sollen künftig Fußballspieler deutlich bessere Trainingsbedingungen vorfinden, indem dort Kunstrasen den betagten Aschebelag ablöst. Während in Neuenkamp die Vorbereitungen für den Umbau bereits begonnen hätten, müssten sich die Kicker im Lüttringhauser Ortsteil aber noch in Geduld üben. „Wir werden die Planung aufnehmen. Das kann aber noch ein bisschen dauern“, berichtet Sportamtsleiter Martin Sternkopf, der dabei mit den Technischen Betrieben zusammenarbeitet. Hier seien die personellen Kapazitäten für Vorhaben wie dem Kunstrasenplatz begrenzt, bittet er um Verständnis.

Der Beschluss des Rates, auch Klausen mit dem Belag auszustatten, war im vergangenen April insofern überraschend, weil ein Gutachten der Bergischen Universität aus dem Jahr 2021 zu dem Ergebnis kam, dass eine Aufwertung des Areals am Rande Lüttringhausens nicht zu empfehlen sei. Die Auslastung sei zu gering. Nun aber stellten die Politiker 1,35 Millionen Euro dafür zur Verfügung.

Umso größer war die Freude beim Vereinsvorsitzenden des 1. FC Klausen, als der Rat sich dann doch entschloss, die letzte Lücke im Kunstrasennetz Remscheids zu schließen: „Wir haben lange dafür gekämpft“, erklärt Clubchef Gerd Kirchhoff, der seit seiner Kindheit mit dem FC verbunden ist.

Der FC Klausen baut derzeit Jugendmannschaften auf

Damals stellte es kein Problem dar, dass Kinder auf Asche spielten. „Heute ist das anders. Da steht die Mama am Spielfeldrand und ruft: ‚Um Gottes Willen, Du tust Dir weh‘. Es ist somit klar, dass Vereine mit Kunstrasen bevorzugt werden.“ Derzeit bemühe sich der Club darum, eine Bambinimannschaft und ein Team in der F-Jugend aufzubauen. Ob dies gelingt, sei ungewiss.

Mehr Resonanz haben die Klausener im Seniorenbereich. Der Kader der ersten Mannschaft umfasse 27 Spieler. Hinzu kommen noch Dutzende älterer Kicker, die nach wie vor aktiv sind. Manche lassen es dabei etwas gemütlicher angehen. „Beim Walking-Fußball auf dem Kleinspielfeld zum Beispiel“, erklärt Kirchhof einen neuen Trend.

Ihm liegt es am Herzen, dass nach dem Beschluss des Rates nun das Projekt zeitnah umgesetzt wird. „Und so kompliziert können die Planungen doch nicht sein. Daraus muss man doch kein Drama machen“, sagt der Vorsitzende, der darauf verweist, dass in Neuenkamp dafür beträchtlicher Aufwand betrieben wird.

Der Aufwand in Neuenkamp ist beträchtlich – wegen der Asche

Das bestätigt Fachdienstleiter Sternkopf. „Wir haben es hier mit Marsberger Kieselrot zu tun. Die Entsorgung ist abhängig davon, wann die Fördermittel fließen.“ Das mit Dioxin belastete Material ist Sondermüll. „Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren.“ Dennoch: 2024 sollte der Neuaufbau in Neuenkamp erfolgen.

Im nächsten Jahr steht noch etwas ganz Besonderes auf dem Programm: 2024 feiert der FC Klausen seinen 75. Geburtstag. Und wenn es schon keine Baustelle auf seinem Vereinsgelände gibt, so erwartet Kirchhoff von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz dann wenigstens eine klare Aussage, wann die Umbauarbeiten starten werden.

Bei den von der Stadt vorgeschriebenen Eigenleistungen, die Vereine bei den Umbauarbeiten übernehmen müssen, sieht Kirchhoff kein Problem. Mit 172 Mitglieder sei der FC zwar ein eher kleiner Verein. „Aber wir sind handwerklich vorne dabei. Und haben zum Beispiel Pflasterer und Galabauer in unseren Reihen.“

1. FC Klausen

Am 2. April 1949 schlug die Geburtsstunde des 1. FC Klausen. Den Club gründeten laut Vereinschronik 25 Interessenten, die sich dem Fußballsport verschrieben haben. Geld Kirchhoff ist seit acht Jahren der Vorsitzende.

Kommentar von Frank Michalczak: Das ist nur gerecht

Hackenberg hat seit letztem Jahr Kunstrasen. Neuenkamp folgt. Und nun soll auch Klausen den Belag erhalten, der moderne Trainings- und Spielbedingungen bietet. Mag sein, dass sich die Zahl der Aktiven am Lüttringhauser Stadtrand in Grenzen hält und Gutachter der Bergischen Uni zu dem Ergebnis kamen, eine Aufwertung des Platzes sei nicht zu empfehlen.

Schlussendlich ist es aber eine Frage der Gerechtigkeit, auch dem FC Klausen ein zeitgemäßes Areal zu bieten – so wie der SG Hackenberg und dem BV 10 Remscheid. Daraus kann eine Impulszündung werden – für mehr Nachwuchs in den einzelnen Altersklassen in Klausen.

Zudem könnte der Platz auch für Mitarbeitende des benachbarten Gewerbegebiets attraktiver werden. Und wenn der Umbau aller Skepsis zum Trotz dann doch bereits 2024 beginnt, wäre dies ganz sicher das schönste Geschenk, das die Stadt dem Sportclub zu seinem 75-jährigen Bestehen machen kann.