Kunstrasen: Bedarf ist quasi gedeckt

Sportentwicklungsplan

+ © Holger Battefeld Es ist keineswegs so, als wird Fußball den Bach runtergehen, sagt Prof. Dr. Horst Hübner – insbesondere bei den Kindern nicht. Hier beim Pfingstturnier der SG Hackenberg. © Holger Battefeld

Bergische Uni legt Fortschreibung des Sportentwicklungsplans vor. Im Ausschuss gehen die Soziologen speziell auf Fußball ein.

Von Thomas Wintgen

Die Bergische Universität hat der Stadt Remscheid die Fortschreibung des Sportentwicklungsplans vorgelegt. Die Sportsoziologen Professor Dr. Horst Hübner und Oliver Wulf erläuterten in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses die Prognosen der Mitgliederentwicklung aus Sicht des Fußballs – dies nicht zuletzt wegen der anhaltenden Diskussion über Kunstrasen.

Da hielt Hübner nicht lange mit einer faustdicken Überraschung hinterm Berg: Die Quote der Kunstrasenplätze an der Gesamtzahl der Großspielfelder beträgt im nordrhein-westfälischen Durchschnitt 24,8 Prozent. In Remscheid liegt diese Quote mit 46,7 Prozent fast doppelt so hoch.

Die Wuppertaler haben ausgerechnet, dass es im Vergleich zu 2006 bis 2016 nur einen Platz (Großspielfeld) weniger gibt, dass es aber wegen der inzwischen entstandenen Kunstrasenplätze dennoch eine gestiegene Nutzbarkeit der Plätze gebe. Gab es 2006 in Remscheid zwei Kunstrasenplätze und ein Jugendspielfeld, sind es 2016 sieben. Die Zahl der Naturrasenplätze sank von drei auf zwei, die der Tennenplätze von elf auf sechs.

Daraus folgern die Sportsoziologen, dass der Kunstrasen-Bedarf gewissermaßen gedeckt und „nur noch an wenigen Standorten sinnvoll“ (Wulf) ist – zumindest vor dem Hintergrund, dass „eine gewisse Obergrenze erreicht“ sei, wie Wulf sagte. Er mahnte zugleich dringend, Rücklagen für die Erneuerung des Kunstrasens zu bilden. Sei die normalerweise alle 15 Jahre erforderlich, könne sich die Frist aber wegen der hohen Auslastung in Remscheid durchaus auf einen Turnus von etwa 13 Jahren verkürzen.

Die gute Versorgung mit Kunstrasen bedeute dennoch zugleich eine nennenswerte Entlastung der Stadt – hat doch Remscheid die gleichen Kernprobleme wie alle deutschen Kommunen: Zum einen sind die meisten Sportstätten in die Jahre gekommen und dringend sanierungsbedürftig – ein Konflikt, der bei den notorisch klammen städtischen Kassen nur schwer zu lösen ist. Zum anderen sind die demografische Entwicklung und der Wandel im Sektor Sport und Freizeit schwer abwägbar. Gerade in jüngster Zeit hat die Freizeitindustrie ganz neue Sportarten hervorgezaubert – und damit auch Bedarfe.

Empfehlung: Zentrale und hoch ausgelastete Standorte aufwerten

Mit Blick auf den Fußball erkennen die Wissenschaftler, die auch andere Kommunen insbesondere im Hinblick auf Kunstrasen beraten, einen deutlichen Rückgang der Zahl der Mitglieder während der vergangenen zehn Jahre. Blieb die der Kinder und Jugendlichen unter 19 Jahren seit 2006 weitgehend konstant, sank die der Mitglieder insgesamt im selben Zeitraum um 17 Prozent.

Einen deutlichen Rückgang gibt es freilich bei den Mädchen und jungen Frauen bis 18 Jahren: von 300 auf rund 100. Andererseits stieg die Zahl der Junioren-Mannschaften in der aktuellen Spielzeit gegenüber der Saison 2015/16 um elf auf 148 Teams. Bei den Erwachsenen sind es – Alt-Herren-Mannschaften nicht mitgerechnet – 26 Männer- und sechs Frauen-Teams. Wulf: „Prognosen sind schwierig.“ Aufgrund der vorliegenden Zahlen und Tendenzen gehe das Institut davon aus, dass die Zahl der Fußballer bis 14 Jahren noch zunehme, die der 15- bis 26-Jährigen aber eher stagniere.

Sehr hoch ausgelastet sind die Platz-Standorte Bergisch Born, Honsberg, Jahnplatz und Am Stadtpark, mittel ausgelastet Reinshagen, Bliedinghausen, Hackenberg und Röntgen-Stadion, eher gering Klausen und Neuenkamp.

SPORTFLÄCHEN-BILANZ GROSSSPIELFELDER Die Fußballer sind in der Regel Hauptnutzer normierter Sportplätze –dazu gehören aber auch Leichtathleten. Der Rasenplatz Reinshagen ist darum nicht in der Fußball-Bilanz enthalten. AMBOSS Weil Hockeyspieler (RTB) und American Footballer den Kunstrasenplatz Reinshagen nutzen, ist der für Fußball nur zur Hälfte angerechnet. Gar nicht gerechnet wegen der Ab-messung sind Kleinspielfelder.

Die Soziologen erinnern an Ausgleichsflächen für das wegfallende Röntgen-Stadion und empfehlen der Stadt, besonders hoch ausgelastete und zentrale Standorte aufzuwerten. Den betroffenen Vereinen empfehlen sie die Kooperation beziehungsweise Fusion oder aber die Zusammenlegung von Standorten.