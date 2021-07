Kunst macht Kinder emotional freier

Helft uns helfen

+ © Anja Carolina Siebel Julian hat am Kinder-Kunstprojekt teilgenommen. Er hat dort gelernt, etwas mehr auf seine Gefühle zu achten. Ein bisschen kann er jetzt sogar die Traurigkeit seiner Mama verstehen. © Anja Carolina Siebel

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anja Carolina Siebel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Anja Carolina Siebel schließen

Tom und Julian haben am Projekt des Netzwerks kleine Helden teilgenommen.

Von Anja Carolina Siebel

Tom (7) und Julian (10, Namen geändert) sind zwei verschlossene Jungs. Sie spielen Fußball, toben gern, eben solche Jungs-Sachen, die machen die beiden gern. Aber über ihre Gefühle reden, das können sie eher schlecht. Tom und Julian eint ein Schicksal: Ihre Mütter sind psychisch erkrankt. Das äußert sich für sie in Traurigkeit, in Schwere im Familienalltag, aber auch darin, dass ihre Mütter sich nicht so um sie kümmern können, wie das in anderen Familien üblich ist.

Tom und Julian besuchen tagsüber die Heilpädagogisch-therapeutische Tagesstätte der Diakonie Aprath an der Intzestraße. Dort gehen die Kinder eine Zeit lang zur Schule und werden tagsüber betreut. Es sind Kinder, die in ihrer Entwicklung Hilfe brauchen, sich oft nicht an Regeln halten können und therapeutische Hilfe wie schulische Unterstützung benötigen.

„Die Kinder sind in der Regel bis 16 Uhr am Nachmittag bei uns“, erklärt Diana Kern, die eine der Schülergruppen leitet. Sie weiß auch: „Bei uns läuft vieles auf der Sachebene ab, wir reflektieren viel. Aber ausdrücken, was sie wirklich fühlen, das können gerade die Kinder suchtkranker Eltern oft nicht.“

„Die Oma hört mir zu, wenn ich mal nicht weiter weiß.“ Julian (10), hat eine psychisch kranke Mutter

Deshalb sind Diana Kern und ihre Kollegen Fans des Kinderkunstprojektes, das vom „Netzwerk kleine Helden“ auch dieses Jahr wieder angeboten wurde. „Dort können die Kinder sich einfach mal treiben lassen, tanzen, malen, sich anders ausdrücken, als sie es sonst tun.“

Weil sie glaubte, dass das den beiden guttun würde, meldete Diana Kern die beiden Jungs beim Kunstprojekt an. „Sie waren erst skeptisch“, erzählt sie. „Aber als sie dann sahen, wie liebevoll alles für sie vorbereitet war, wollten sie doch gern bleiben.“

Tom und Julian erinnern sich noch gern an die Woche in den Herbstferien, zudem sie sich dort als Freunde erst richtig schätzen gelernt haben. „Am Anfang hingen da so Socken mit unseren Namen“, erzählt Tom. Die durften sie tragen, um sich bei einem speziellen Tanz freier zu bewegen. Über den Tanz reden die beiden oft. Obwohl sie doch eigentlich Fußballer sind. „Beim Tanzen können sich die Kinder emotional etwas befreien, und ander als bei Fußball stehen vielleicht mal andere Gefühle im Vordergrund.

„Wir haben auch einen Ausflug gemacht“, erinnert sich Julian. „Wir waren im Hugodrom. Dort sind wir Roller gefahren.“ Sein Gesicht strahlt, wenn er erzählt.

HELFT UNS HELFEN SPENDENKONTO Spendeneingänge sind bei der Stadtsparkasse Remscheid unter IBAN DE 29 3405 0000 0000 0003 72 möglich. Die Spenden gehen an das Remscheider Netzwerk „Kleine Helden“ und die Schultour aus Wermelskirchen. SUMME Bisher haben die RGA-Leser schon mehr als 8000 Euro gespendet. Spendernamen werden in den nächsten Wochen veröffentlicht.

Gebastelt und gemalt haben die Kinder aber auch mit den Pädagogen des Netzwerks. Und ein bisschen zugehört. Zum Beispiel, als es darum ging, dass sie nicht schuld sind am Schicksal in ihren Familien. Und dass es irgendwo immer jemanden gibt, der hilft. „Meine Oma, die hört mir zu, wenn ich mal nicht weiter weiß“, sagt Julian.

Das „Netzwerk kleine Helden“ besteht aus verschiedenen Trägern, die alle thematisch miteinander verbunden sind. Den Akteuren ist es so besser möglich, Familien schnelle Hilfen zu bieten. Als Zusatz gibt es Angebote wie das Kinder-Kunstprojekt oder Beratung an Schulen, die allerdings nur durch Spenden finanziert werden. Während die Träger alle eigenständig arbeiten, sind solche Angebote nur möglich, wenn es genug finanzielle Unterstützung gibt. Deshalb begünstigt der RGA das Netzwerk diesmal bei der Spenden-Aktion Helft uns helfen. Leserspenden helfen Kindern wie Julian und Tom.