Kunden bereiten Steinbrink einen bärenstarken Andrang

Neubau

+ © Roland Keusch Sarah Zoldo, Filialleiterin Britta Reinhardt und Nina Grisanti (v. l.), dahinter Andreas (links) und Seniorchef Wolfgang Steinbrink. © Roland Keusch

Auf Vaillant-Platz eröffnete Neubau. Bäckerei behält bisherige Filiale.

Von Thomas Wintgen

Eigentlich sind bevorzugte Standorte neuer Ladenlokale der Bäckerei Steinbrink solche, die mehr Innenraum und mehr Stellplätze anbieten. Am Zentralpunkt öffnete das Unternehmen am Dienstag die neue Filiale etwas kleiner als etwa an der Ringstraße in Lennep. Auf diese Eröffnung haben Mitarbeiterinnen ebenso gewartet wie Kunden, die dem Neubau um 8 Uhr einen „bärigen“ Andrang bescherten, wie es Andreas Steinbrink formulierte, Geschäftsführer des Verkaufszweigs des Unternehmens.

Menschen aus dem Südbezirk wollen sie, Vaillant-Mitarbeiter, die morgens auf dem Heimweg Brötchen hier kaufen, Marktbesucher, die – in wärmeren Jahreszeiten – hier draußen sitzen, aber auch Mitarbeiterinnen. Fast 18 Jahre arbeitet Filialleiterin Britta Reinhardt bei Steinbrink; sie freut sich über den Neubau inklusive der 33 Sitzplätze (Selbstbedienung). „Wir haben so lange auf diesen Laden gewartet und konnten es kaum erwarten, hier mehr Platz zu haben.“

Lesen Sie auch: Millionenprojekt der Vaillant Group feiert Richtfest

Mit Bezirksbürgermeister Stefan Grote schaute Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (beide SPD) am Dienstag um 8 Uhr vorbei; auch er habe darauf gewartet und freue sich über das „schöne Angebot für den Zentralpunkt“, sagte der OB. Zehn Jahre hat es gedauert, bis aus der Idee Wirklichkeit wurde. Als Steinbrink im Gebäude selber mehr Platz hätte bekommen können, waren die Verträge für den Neubau auf dem Johann-Vaillant-Platz unterschrieben.

Kaffee kommt aus Costa Rica – Maschine dazu ist aus Wien

Man wird das bisherige Ladenlokal weiter mieten – im Neubau gibt es wenig „Rückraum“; er besteht ganz aus Arbeitsbereich. Die bisherige Filiale wird Sozialraum für die in der Regel vier Mitarbeiterinnen und Lager, zudem eine großzügige WC-Anlage erhalten; im Neubau gibt es eine Toilette, die auch behindertengerecht ist.

Um ein Haar wäre der Eröffnungstermin noch gefährdet gewesen, berichtete Andreas Steinbrink gestern. Die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) hätten noch ihr Bestes gegeben, um den Anschluss an den Schmutzwasserkanal zu gewährleisten. Die Filiale Zentralpunkt ist eine von 41; Hilden ist der mit 28 km am weitesten entfernte Standort. Für sechs durch den Neubau weggefallene Parkplätze ließ Steinbrink im Übrigen fünf neue – verteilt auf dem Vaillant-Platz – anlegen.

Jede zweite Filiale ist heute mit Kaffeemaschinen von Daniel Moser (Wien) ausgestattet; der Kaffee kommt aus eigener Plantage (Costa Rica), wird in Wien geröstet und ist einfach lecker. Andreas und Wolfgang Steinbrink haben das Unternehmen auf der Messe kennengelernt; Geschmack und magenschonende Eigenschaft überzeugen auch die Kunden.