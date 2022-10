„Kulturloge“ könnte Theatern in Remscheid helfen

Ausschussvorsitzender schlägt Projekt vor.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Mit der „Kulturloge“ könnte Remscheid nicht nur den Kulturstätten besser besuchte Veranstaltungen bescheren, sondern auch denjenigen helfen, die nicht auf der Sonnenseite stehen: Der Vorsitzende des Kultur- und Weiterbildungsausschusses, Karl Heinz Humpert (CDU), bringt ein Modellprojekt ins Spiel, das bereits in Wuppertal und Dresden erfolgreich umgesetzt wird. „Es wäre doch schön, wenn wir so etwas auch in Remscheid verwirklichen könnten – aber wir bräuchten dafür Initiatoren“, gibt er einen ersten gedanklichen Anstoß.

Das Projekt: Im Theater, Kino, Sport oder bei Konzerten bleiben oft zahlreiche Plätze leer. Diese nicht verkauften Karten stellen Veranstalter der Kulturloge kostenlos zur Verfügung. Dabei handelt es sich meist um Kartenkontingente, weil ganz besonders die Veranstalter und Künstler möchten, dass die Menschen mit wenig Geld in den Genuss ihrer künstlerischen Darbietungen kommen. Sie melden sich dafür an und erklären, wofür sie sich interessieren: Film, Sport, Musiktheater, Lesung, Workshop, Theater. Berechtigt zur Teilnahme sind Ältere und jüngere Menschen, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Menschen mit und ohne Handicap, geflüchtete Menschen, Großfamilien, Alleinerziehende, sogar Jugendliche und Kinder, die über ein geringes Einkommen verfügen. Sie müssen bei ihrer Anmeldung zu dem Projekt einen Nachweis vorlegen.

„Bürgerschaftliches Engagement wäre hier schön, um eine Kulturloge in Remscheid zu etablieren, jedoch mit einer gewissen Beteiligung der Stadt“, sagt Humpert. Zum Beispiel könnte das Seniorenbüro als Anlaufstelle dienen. In Wuppertal läuft das Projekt über einen Serviceclub, in Dresden über die Bürgerstiftung. Alles vor dem Hintergrund der Frage: Wie bekommen wir wieder mehr Gäste ins Theater?

Krise: Denn die Kulturstätten müssen in der immer noch währenden Pandemie weiter kämpfen. Und nun, durch den Ukraine-Krieg und die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten, überlegen sich viele Menschen: Investiere ich in Strom und Gas oder in ein Theaterticket? „Es herrscht im gesamten Kulturbereich eine große Unsicherheit“, sagt Karl Heinz Humpert. „Kultureinrichtungen sind Einrichtungen, die einerseits für die Menschen etwas Wesentliches sind, aber am Ende eines Katalogs stehen.“

Welche finanziellen Hilfen überhaupt von Bund und Land in der Kommune ankämen, sei noch nicht abschließend geklärt. Und für wen gilt das dann? Fragen über Fragen. Eines ist für den Kulturpolitiker klar: „Wir hatten zwei Mal einen Notfallfonds Kultur in Remscheid, da will ich auf keinen Fall wieder hin.“ Denn das könne sich Remscheid schließlich keinesfalls auf Dauer erlauben. „Ich bin aber sicher, man findet eine Lösung“, macht der Kulturausschussvorsitzende Mut.