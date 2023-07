Heute: Tochter Nina übernimmt Diddis Kneipe

Mitten im Wald liegt eine Kleingartensiedlung - mittendrin die Schankwirtschaft von Dietmar Hemkemeyer. Als er sie übernahm, war sie eigentlich am Ende. Heute übernimmt seine Tochter.

Von Peter Klohs

Remscheid. Mitten im Wald im tiefen Kremenholl liegt eine Kleingartensiedlung. Und deren Zentrum ist das Gartenheim Kremenholl, das mehr als eine bloße Kneipe ist. Das Gartenheim ist Kult im Stadtteil, und sein Betreiber Dietmar Hemkemeyer, den alle nur „Diddi“ nennen, bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Seit den 70er Jahren gibt es die Kneipe, und Didi erinnert sich an 1996, als er das Gartenheim zum ersten Mal besuchte.

Im Februar 2013 hat er die Kremenholler Institution übernommen. „Mit zwei Gästen“, wie er heute sagt. „Die Kneipe war eigentlich totgesagt. Aber ich hatte Verbindungen zu Vereinen und vielen Privatpersonen. Da habe ich es einfach mal probiert. Und es nie bereut.“ Trotz, wie er zugibt, einiger schwieriger Zeiten. Nach der Corona-Zeit, die die Kneipe überlebt hat, lief es sehr langsam wieder an. Aber aktuell herrscht, wie Dietmar Hemkemeyer sagt, „wieder Normalbetrieb. Die Stammgäste waren sowieso immer hier.“

Aber: Dietmar Hemkemeyer ist schwer erkrankt und hat einige Operationen über sich ergehen lassen müssen. „Für die Weiterführung des Gartenheims fehlt mir die Kraft“, sagt er. Deshalb gibt er die Kneipe in jüngere Hände.

Dart spielt im Gartenheim in Kremenholl eine große Rolle

Diddis Tochter Nina ist mit und in der Kneipe aufgewachsen. Durch ihren Mann kam sie dem Dartsport näher. Sie kaufte einen Dart-Automaten, den sie in das Gartenheim stellte. Und da dieser sehr gut angenommen wurde und sich die Dartaffinität des Kremenholler Gartenheims rasch herumsprach, wurde die Aufmerksamkeit der dartspielenden Remscheider schnell größer. Inzwischen gibt es sechs Dartautomaten in der Kult-Kneipe in Kremenholl, und sechs Dartvereine haben ihr Domizil im Gartenheim aufgeschlagen. Dazu: Gartenheim wird zum Mekka der Dartspieler

Nina, die nach ihrer Heirat nunmehr Nina Wrede heißt, erinnert sich, dass sie verzweifelt in der Kneipe saß und die Dart-Mannschaften um sie herum ihrem Sport nachgingen. „Und dann kann fast wie von selbst der Gedanke: Das kann ich nicht aufgeben. Da ist viel von meinem Herzblut in der Kneipe.“ Also erklärte sie ihrem Vater, dass sie das Gartenheim weiterführen will. „Die Entscheidung hat auch viel mit dem Stadtteil und den hier lebenden Menschen zu tun“, erklärt die neue Wirtin. „Der Zusammenhalt hier ist ungeheuer groß.“

Die Übergabe wird offiziell am 1. Juli, vorgenommen. Die Remscheider Dartliga feiert ihren Saisonabschluss. Ab 16.30 Uhr ist offener Betrieb. Für den 29. Juli ist ein Dart-Doppelturnier angesetzt. In der Zukunft will Nina die Vermietungen der Kneipe forcieren. „Mit Blick auf Hochzeitsgesellschaften oder Geburtstagsfeiern“, sagt sie. Wegen ihres Berufs als medizinische Fachangestellte kann sie nicht täglich öffnen.

Dietmar Hemkemeyer, seit Dutzenden Jahren BVB-Mitglied, wird auch weiterhin die Ergebnisse seiner Borussen verfolgen. „Meine Tochter hat es da schwerer“, sagt er. „Mit zwei Bayern-Fans in der Familie.“

Die Wirtin Nina Wrede

Nina Wrede spielt selber Darts, war soeben mit der Nationalmannschaft, in der auch Sohn Luca spielt, bei der Europameisterschaft Spanien. Das Team gewann den Nation-Cup und darf sich jetzt Europameister nennen.

Öffnungszeiten Gartenheim Kremenholl

Das Gartenheim Kremenholl, Mühlenteich 10, ist an jedem Mittwoch, Donnerstag und Freitag geöffnet. Mittwochs und freitags ab 17 Uhr, donnerstags ab 18 Uhr. Offiziell wird das Gartenheim um 22 Uhr geschlossen, aber im Prinzip „ist das Ende offen. Unsere Konzession geht bis 5 Uhr.“