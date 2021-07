Stephan Schürmann kümmert sich um den Sport für Kinder mit Handicap

Die Nominierten

Stephan Schürmann ist ein Kandidat für den Bürgerpreis. Seinen Einsatz widmet er der Jugend.

Von Frank Michalczak

Stephan Schürmann ist kein Freund großer Worte, wenn es um seinen ehrenamtlichen Einsatz geht. Dabei gilt er bei seinem Engagement für Kinder mit Behinderungen als Hans Dampf in allen Gassen.

Schürmann leitet eine Sportgruppe, die sich wöchentlich in der Halle am Schimmelbuschweg trifft. Er gehörte als Mitorganisator zum Team, das gemeinsam mit dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW und der SG Remscheid den integrativen BRSNW Kurzbahn Cup auf die Beine stellt.

Der BRSNW Cup, der in diesem Jahr zum 13. Mal stattfindet, ist ein einzigartiger Schwimmwettkampf, bei dem Schwimmer mit und ohne Handicap aus ganz Deutschland gemeinsam im Wettkampf starten und gewertet werden. Zudem bietet er in Remscheid einen Lauf- und einen Fahrradkurs an – beides inklusiv. Stephan Schürmann ist ein Alltagsheld, wie die Jury bei der Stadtsparkasse findet, die nach Sichtung der zahlreichen Vorschläge fünf Persönlichkeiten für den Ehrenamtspreis 2019 nominierte.

Den Reinshagener Turnerbund (RTB) bezeichnet Stephan Schürmann als seine sportliche Heimat. „Zum Verein bin ich durch die Fußballabteilung gekommen, in der ich jahrelang gekickt habe“, berichtet der 55-jährige Vater zweier Söhne. Zehn Jahre wirkte er als Vize-Vorsitzender des Clubs und vertrat den TB im Sportforum, dem Beirat des Remscheider Sportbunds. Aktuell bekleidet Stephan Schürmann das Amt des Beisitzers im Vorstand des RTB und macht als Vorstandsmitglied des Sportbundes, zuständig für den Breitensport, sportpolitische Lobbyarbeit für die Remscheider Vereine.

Über seine Familiengeschichte und das Training seines Sohnes sei er auf den Behindertensport aufmerksam geworden, wie er berichtet. Dabei reifte sein Gedanke, in Remscheid ein Breitensportangebot für Kinder mit Handicap ins Leben zu rufen. Seither versammelt er junge Menschen mit unterschiedlichsten Handicaps um sich, die er bei Koordinations-, Kraft- und Ausdauerübungen und beim Spielen individuell fördert, jeweils dienstags von 18.15 bis 19.15 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Reinshagen am Schimmelbuschweg.

Hauptziel: Spaß an der Bewegung wecken

Spaß an der Bewegung zu wecken, sei dabei ein Hauptziel. „Wir lachen viel, aber niemals übereinander, sondern immer miteinander“, schildert er die Atmosphäre in der Sportgruppe, in der sich bis zu 15 junge Menschen zwischen 6 und 21 Jahren treffen. Sie sollen – so wie ihre Alterskameraden – einfach sagen können: „Gestern war ich beim Sport“, erklärt Stephan Schürmann, der dem Nachwuchs auch Gemeinschaftsgeist und ein großes Stück Normalität im Alltag vermitteln will. „Die Arbeit an der Basis“, so sagt er, „macht mir unglaublich viel Spaß.“ Dabei ist der Dienstag aktuell bei ihm dicht getaktet. Der Radkurs beginnt um 17 Uhr an der Skaterfläche der Sporthalle West. Es folgt das Training in der Behindertensportgruppe, ehe um 19.15 Uhr der Laufkurs ab Sporthalle Grundschule Reinshagen auf dem Programm steht. „Danach bin ich müde, aber sehr zufrieden“, erklärt Schürmann, der sich beruflich um Arbeitsplanung und Kalkulation im Maschinenbau kümmert.

Sein Engagement für behinderte Menschen habe viel mit Vertrauen zu tun. „Das gilt auch für die Eltern der Sportler. Sie helfen mir beim Training mit den Kindern“, berichtet Schürmann, der mit dazu beitrug, dass Remscheid schon zum achten Mal zum Schauplatz besonderer Titelkämpfe wird.

Vom 15. bis 17. November stehen erneut die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen für Menschen mit Behinderung im Sportbad am Stadtpark auf dem Programm. 150 bis 200 Teilnehmer aus ganz Deutschland treten in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an.

Leistungssportsport rückt dabei in den Vordergrund. Wer bei den Paralympics mit dabei sein will, sollte bei den Meisterschaften in Remscheid vorne liegen. Auch in diesem Jahr ist Schürmann am Rande der Wettbewerbe eingebunden. Er kümmert sich als Pressesprecher um die Öffentlichkeitsarbeit und beantwortet Fragen von Journalisten aus vielen Tageszeitungsredaktionen. Hierbei verfolgt er das primäre Ziel, den Bekanntheitsgrad des Behindertensports zu steigern. „Denn immer noch wissen zu wenige Kinder, Jugendliche und deren Eltern von der Möglichkeit, Behindertensport zu treiben.“

Für Stephan Schürmann ist es eine große Ehre, zu den fünf Nominierten des Ehrenamtspreises 2019 zu zählen, wie er sagt. „Und eine schöne Rückmeldung nach all den Jahren täglicher ehrenamtlicher Arbeit.“