Küchenprofi zeigt Kindern das Plätzchenbacken

Konditormeister Kai Hackenbroich bietet regelmäßig Kurse an.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Remscheid. Heidesand, Vanillekipferl und bunte Mürbeteigplätzchen stehen an diesem Samstagmittag auf dem Back-Programm. Fünf Kinder im Grundschulalter wiegen sorgfältig die Zutaten ab, rühren, kneten und verzieren am Schluss mit bunten Perlchen, Glitzerstreuseln oder Schoko-Bröseln. Mit dabei ihre Mütter – und Konditormeister Kai Hackenbroich, der die Oberaufsicht führte, Fragen beantwortete, Tipps gab und zu Anfang „seinen Schäfchen“ erst einmal die mitgebrachten Rezepte erläutere. „Plus allgemeine Dinge wie Hygiene-Regeln“, sage er. „Hände waschen zuvor ist zum Beispiel absolutes Muss, bevor man mit Lebensmitteln hantiert.“

Der Konditormeister aus Solingen-Gräfrath bietet regelmäßig im Bergischen spezielle Backkurse für Kinder mit ihren Eltern an. Die Teilnehmer des jüngsten Kurses sind allesamt Wiederholungstäter„Zuhause hätten wir keine richtige Ruhe dafür“, sagt Jennifer Tilmanns. Ihr Sohn Noah steckt gerade mit beiden Händen in der Teigschüssel und vermengt Butter, Zucker und Mehl und zu einem geschmeidigen Teig. Katharina Stein-müller ergänzt: „Zuhause ist das unverbindlicher und man ist eher bereit, das dann nochmal zu verschieben“, sagt sie selbstkritisch. Gerade assistiert sie ihrer Tochter Lotta beim Teigausrollen, damit später mit den Förmchen ausgestochen werden kann. Der Tipp von Kai Hackenbroich: Den Teig zwischen zwei Backpapierblätter legen, dann baucht man nicht noch zusätzliches Mehl aufs Nudelholz zu geben. „Das würde nämlich den Geschmack beeinträchtigen, und die Konsi-stenz ebenfalls.“

Beim Mehl muss es nicht immer Type 405 sein

Seit fünf Jahren ist er als Kursleiter für solche und ähnliche Backkurse dabei und es macht ihm großen Spaß. „Vorhin hatte ich Jugendliche hier und habe mit ihnen weihnachtliche Cupcakes gebacken.“ Schade, aber nicht zu ändern sei, dass die Lebensmittelumlage seit letztem Jahr nahezu auf das Doppelte angestiegen sei. „Aber bei Plätzchen haut die Butter rein.“ Derzeit probiert er Alternativen wie zum Beispiel Kokosfett aus. „Abgesehen von den Preisen ist es nicht verkehrt, die Massenhaltung von Kühen zu reduzieren“, ist er überzeugt. „Man merkt der Butter ja an, dass die Tiere nur noch im Stall gehalten und dort gefüttert werden“, sagt er. „Durch die Ernährung verändert sich das Produkt – und die Industrie fügt weitere Ingredienzien hinzu, um zum Beispiel die üblichen rechteckigen Päckchen formen zu können. All das hat Auswirkungen in der Back-Praxis“.

Das Mehl sei beim Plätzchenbacken recht unkritisch. „Man kann, abgesehen von Vollkorn, jeden Mineralstofftyp nehmen, nicht nur das übliche 405 – und natürlich auch Dinkelmehl“, sagt er und achtet nebenbei auf die optimale Hitze im Ofen.

Rezepte

Bunte Mürbeteigplätzchen: 160 g Butter, 80 g Zucker,1 Prise Salz, 240 g Mehl, 1 Ei, Streusel zum Verzieren. Butter in Würfel schneiden und mit Zucker und Salz kneten, Mehl dazugeben und weiterkneten. Teig ausrollen und kühl stellen. Plätzchen ausstechen und im vorgeheizten Backofen bei 230 Grad (Umluft 210 Grad) ca. 6 Minuten backen.

Heidesand: 250 g Butter, 75 g Puderzucker, 1 Prise Salz, Vanille, 325 g Mehl, 1 Ei, Kristallzucker zum Wälzen. Die Zutaten mischen wie oben, aus dem Teig zwei Rollen formen, mit Ei bestreichen, in Zucker wälzen und kühl stellen. Später Scheiben abschneiden und im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad (Umluft 180 Grad) ca. 9 Minuten backen

Vanillekipferl: 175 g Butter, 50 g Puderzu-cker, 1 Prise Salz, Vanille, 150 g Mehl, 175 g gemahlene Nüsse. Zutaten wie oben mischen, dann sechs Rollen Formen und in 6 cm lange Stücke schneiden. Daraus Kipferl formen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Umluft 180) ca. 9 Minuten backen.