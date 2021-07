Krötenwanderung im Eschbachtal hat begonnen

Zaun aufgebaut

+ © Jacqueline Schütte Wilfried Collong sieht dies oft bei seiner täglichen Arbeit: Die weiblichen Kröten tragen die Männchen „huckepack“. © Jacqueline Schütte

Im Frühjahr machen sich Amphibien auf ihre Reise in die Gewässer. Zäune sollen die Tiere vor den Gefahren an der Landstraße schützen.

Von Jacqueline Schütte

Eschbachtal. Im Eschbachtal haben sich die Amphibien auf Wanderschaft begeben. Milde Temperaturen und Regen sind ideale Voraussetzungen für die kleinen Tiere, die sich auf den Weg zu nahe gelegenen Gewässern machen. Hierbei durchqueren sie nicht nur Wälder und Wiesen. Die größte Gefahr ihrer Reise ist der Straßenverkehr. Tierschützer errichten deshalb seit vielen Jahren „Krötenzäune“ an der L 408.

Ende Februar wurde der 200 bis 300 Meter lange Zaun am Altenhammer, zwischen Remscheid und Wermelskirchen, aufgebaut. Er soll die Tiere da von abhalten, die Straße zu überqueren. Stattdessen landen sie in den entlang des Zauns platzierten Sammel-Eimern. Die werden von freiwilligen Helfern des Rheinisch Bergischen Naturschutzvereins (RBN) und des NABU Remscheid jeden Morgen und Abend kontrolliert. Anschließend werden die Kröten an ihr Ziel gebracht: den Eschbach. Hier können sie ihren Laich ablegen, aus dem später Kaulquappen schlüpfen.

Nach dem Laichen machen sich die Tiere auf den Rückweg. Auch dann werden sie vom Zaun auf der anderen Straßenseite aufgehalten und eingesammelt. „Das gehört zum Service dazu“, sagt Wilfried Collong. Er ist einer von zehn freiwilligen Helfern und kümmert sich morgens um die Tierchen in den Eimern. Gestern waren es 43 Erdkröten.

„Vor einigen Tagen hatten wir das erste Mal einen beträchtlichen Bestand in den Eimern“, erzählt Collong. „Da waren mehr als 70 Kröten und Frösche, acht Fadenmolche und zwei Feuersalamander dabei.“ Wie viele Tiere in den Eimern sind, hänge erheblich von der Witterung ab. Dies bestätigt Ulrich Schott, Vorsitzender des RBN Wermelskirchen. „Die Krötenwanderung ist momentan noch im Anfangsstadium“, sagt er. „So langsam geht es aber los.“

Meist sind die Amphibien in den Abendstunden in größeren Gruppen unterwegs. Besonders an Straßen, die durch feuchte Waldgebiete und an Teichen entlang führen, ist Autofahrern Vorsicht geboten. „Man sollte nicht schneller als 30 Stundenkilometer fahren“, empfiehlt Wilfried Collong. „Bei 50 Stundenkilometern ist der Unterdruck so groß, dass die Tiere es nicht überleben, wenn sie unter die Räder kommen.“

Naturschutzbehörde: Frank Stiller fordert Dauerlösung für das Problem

„Wir brauchen eine Dauerlösung für dieses Problem“, appelliert Frank Stiller, Abteilungsleiter der Naturschutzbehörde der Stadt Remscheid. Ab Herbst sei der Bau eines Amphibien-Leitsystems an der Rader Straße in Planung. In Zusammenarbeit mit dem Wupperverband und mit Hilfe von Zuschüssen des Landes sollen an der Wuppertalsperre Krötentunnel, Leitplanken und Durchführungen errichtet werden. Das würde den Amphibien bei ihrer nächsten Wanderung sicheres Geleit geben.

Eine andere gefährliche Stelle sei an der Preyersmühle. Ulrich Schott (RBN) berichtet: „Wir haben nicht die Kapazitäten und nicht genügend Helfer, um auch hier Zäune zu errichten und mehrmals täglich die Kröten einzusammeln.“ Er fügt hinzu, dass die Amphibien ihren festen Platz im Ökosystem haben. Würde ihr Bestand nicht erhalten bleiben, hätte das schlimme Folgen für die Natur und andere Tierarten.

Spätestens Anfang Mai sollten die Kröten ihre Reise beendet haben. Bis dahin sollten Autofahrer aufpassen.

Die Helfer vom RBN und NABU freuen sich über Unterstützung beim Krötensammeln und über freiwillige Helfer für den Abbau der Zäune. Am meisten freuen sich die Kröten selbst.

AMPHIEBIENWANDERUNG

FORTPFLANZUNG Die weiblichen Kröten legen ihren Laich in Gewässern ab. Aus den Eiern schlüpfen nach etwa zwei Wochen Kaulquappen. Für das Laichen kehren die Kröten an ihren Heimatteich zurück, wo sie selbst das Licht der Welt erblickten.

WANDERUNG Die Hochsaison für die Wanderung ist von Mitte bis Ende März. Besonders an warmen und feuchten Tagen sowie bei nächtlichen Temperaturen zwischen sechs und acht Grad sind die Tiere unterwegs.