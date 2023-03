Bekommt Lennep doch ein DOC? Das sagen die Kritiker

Peter Lange und Bettina Stamm glauben, dass das Outlet-Projekt die „DOC-Starre“ nur weiter verlängern wird.

Remscheid. Verwunderung und Unverständnis bei der Bürgerinitiative, die sich am Ende erfolgreich gegen das DOC Lennep gewehrt hatte. „Wir waren nach den ersten beiden Lennep-Konferenzen mit externen Dienstleistern auf einem ergebnisoffenen Weg und nun bekommen wir fertige Pläne für ein neues Outlet-Center vorgesetzt“, schüttelt Peter Lange, Ratsmitglied für die Linke, den Kopf über den plötzlichen Kurswechsel.

Er ist überzeugt, dass die Stadtverwaltung viel länger von dem neuen Investor gewusst hat, im stillen Kämmerlein verhandelt habe. „Wir haben immer Transparenz gefordert. Was jetzt läuft, ist nicht sauber. Die Art und Weise, wie wir am Vorabend der 3. Konferenz informiert worden sind, finden wir überhaupt nicht gut“, kritisiert Lange, will aber nicht den Stab brechen. Man müsse sich aber erst die Details des Projektes anschauen. „Auf den ersten Blick sehen die Pläne grüner aus als bei McArthur Glen, und vielleicht besitzt Dommermuth mehr Flexibilität, auf Bürgeranregungen einzugehen“, sagt Lange.

Da jetzt auch McArthur Glen, das sich nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig Ende Januar 2022 vom Standort verabschiedet hatte, wieder mitmische, sei von einer „schwierigen Gemengelage“ auszugehen. In jedem Fall bleibe die Frage, ob es klug sei, nach über zehnjährigem Stillstand noch einmal ein paar Jahre in Lennep zu warten. „Bis zum Abschluss des neuen Bebauungsplanverfahrens werden drei Jahre ins Land ziehen, in der wir weiter in einer DOC-Starre verharren“, ärgert sich Bettina Stamm. Sie spricht von einem „schlechten Tag für Lennep“.

Die Ratsfrau für die Wählergruppe Echt.Remscheid, die wie Lange die Initiative „Kein DOC für Lennep“ prägte, versteht nicht, warum auf zwei gescheiterte DOC-Anläufe in Blume und Lennep ein dritter folgen soll. „Die Probleme mit dem Verkehr bleiben. Ich sehe den Mehrwert nicht“, urteilt Stamm.

Zwölf Millionen Euro habe Remscheid vor die Wand gesetzt, jetzt wolle die Stadt wieder tief in die Tasche greifen für ein zweifelhaftes Großprojekt. „Damit wäre der neue Haushalt bereits Makulatur“, ahnt Stamm. Nicht nur das: „Ich finde es unglaublich, dass wir über ein Einkaufscenter sprechen, während diese Stadt eigentlich andere Sorgen hat.“ Sie denkt zum Beispiel an den immensen Nachholbedarf bei Schulgebäuden. | Standpunkt