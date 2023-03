Stadtrat übt Kritik an Halbzeitbilanz der Ampel

CDU, Linkspartei, WiR und Echt Remscheid melden sich gemeinsam zu Wort.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Mit ihren jeweiligen politischen Positionen sind sie weltenweit voneinander entfernt. CDU, Linkspartei, WiR und Echt Remscheid zeigen sich jedoch vereint in ihrer Kritik an der Halbzeitbilanz der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, die Fortschritte in der Remscheider Bildungslandschaft oder auch bei der Mobilitätswende als eigene Erfolge reklamiert hatte. „Wesentliche Beschlüsse wurden aber von uns allen gemeinsam gefasst, nachdem wir einen Konsens erzielt hatten. Gerade im Jugend- und Schulbereich“, unterstreicht Ratsfrau Waltraud Bodenstedt (WiR) – unter anderem mit Blick auf das neue Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung, das nach langem Hin und Her seinen Standort am Hauptbahnhof gefunden hat.

Auch das Schaffen neuer Kindergartenplätze gelte es, einem „Faktencheck“ zu unterziehen, wie Brigitte Neff-Wetzel (Linke) beim gemeinsamen Mediengespräch in der CDU-Zentrale befand: „Tatsache ist, dass es den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz gibt, den Remscheid nicht erfüllen kann.“ Illusorisch sei die Prognose der Ampel, wonach bis 2025/2026 der Bedarf gestillt werden könnte. „Da müsste aber auch wirklich alles gut gehen. Die Grundstücke müssten erworben sein, Fachkräfte gefunden werden. Abgesehen davon, dass vermutlich die Nachfrage noch weiter steigt“, erklärte die Politikerin mit Blick auf die Herausforderungen, die in der Kürze der Zeit kaum zu meistern seien. Sie würde sich „ein Stück mehr Ehrlichkeit“ wünschen.

Lesen Sie auch Nach der Kommunalwahl 2020: Das hat die Ampel in Remscheid erreicht Nach der Kommunalwahl 2020: Das hat die Ampel in Remscheid erreicht

Kötter: „Gestaltungsmehrheitgestaltet nicht“

CDU-Fraktionschef Markus Kötter warf der Ampel Stillstand vor und führte die Themen Wohnungsbau und Stadtentwicklung an. „Es hat zehn Jahre gedauert, bis Eisernstein in Lüttringhausen entwickelt wurde. Ein weiteres Wohngebiet ist weit und breit nicht in Sicht,“ monierte er. Die Ampel bezeichne sich zwar als Gestaltungsmehrheit: „Sie gestaltet aber nicht.“

Bettina Stamm (Echt Remscheid) beklagte, dass ihr häufig die Transparenz bei der politischen Diskussion fehle. Sie bringe Fragen ein, die oft unbeantwortet blieben. Dabei sorge sie sich um die Finanzlage Remscheids. „Wir müssen darüber sprechen, Ausgaben zu verringern.“ Sie habe den Eindruck, dass die Kosten bei diversen Projekten aus dem Ruder laufen – vom Rathausanbau bis zum Freibad Eschbachtal, vom Haus Cleff bis zum Ebert-Platz. Brigitte Neff-Wetzel bekundete, sich in vielen Fällen von der Mehrheit im Stadtrat „abgekanzelt“ zu fühlen.

Auch aus ihrer Sicht gelte es, Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen und zu überlegen, ob sie noch zeitgemäß sind, spielte sie unter anderem auf den Rathausanbau an, den sie sehr kritisch sehe. Und: Zuweilen werde über Anträge inhaltlich nicht diskutiert, merkte die Linken-Politikerin an. Oder sie würden erst abgelehnt – und dann kopiert, wie der CDU-Vorsitzende Mathias Heidtmann meinte: „Ein Beispiel dafür ist unser gemeinsamer Vorschlag mit der Linkspartei, Kindern kostenloses Schwimmen anzubieten.“ Dies sei während der Corona-Pandemie erst unter der Urheberschaft der Ampel-Koalition beschlossen worden, blickte Heidtmann zurück.

Weiteres Thema: Verlängerung der Balkantrasse

Ähnliches führte Waltraud Bodenstedt an. Sie sei erstaunt über die Aussage der Ampel-Koalition gewesen, dass für die Verlängerung der Balkantrasse in Richtung Lüttringhausen 1,7 Millionen Euro zur Verfügung stehen. „Aber wohl erst 2025/2026“, erklärte die Ratsfrau, die darauf pochte, dass dieses eine „ureigene Forderung“ ihrer Wählergemeinschaft gewesen sei.

Stadtrat

Christdemokraten, Linkspartei, WiR und Echt Remscheid haben seit der Kommunalwahl vor zweieinhalb Jahren gemeinsam 23 Stimmen im Rat. SPD, Grüne und FDP verfügen mit Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) über 33 Stimmen. Hinzu gesellen sich im Stadtrat noch drei Mitglieder von Pro Remscheid. Der Rat tagt wieder am morgigen Donnerstag, 23. März. Um 16.15 Uhr beginnt die Debatte im großen Saal des Rathauses.