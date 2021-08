Krippen-Pause im Museums-Alltag

15. Dezember

+ © Christian Beier Jutta Schreiber-Lenz hat sich 15 Minuten an der Krippe aufgehalten – und war irritiert, weil Maria fehlt. © Christian Beier

In der Kapelle fehlt Maria. Eine Viertelstunde hinterlässt nachhaltige Wirkung.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Als die Reinigungskraft sieht, dass ich mich in der Kapelle der Krippe nähere, drückt sie auf den „Aus-Schalter“ ihres Staubsaugers. Das düsende Geräusch stoppt. Draußen transportieren Arbeiter gerade eine Vitrine aus dem Rittersaal die Treppe hinunter zum Burghof. Halblaut bleiben ihre Stimmen Hintergrundgeräusch. Die wirbelnde Geschäftigkeit des frühen Morgens macht für ein paar Augenblicke Halt am Eingang zur Schlosskapelle.

Links neben dem Altar unter dem großflächigen Jugendstilgemälde nähern sich die edel gewandeten drei Weisen aus dem Morgenland dem Jesus-Kind in seiner Krippe auf Stroh, einer führt sein aufwendig gezäumtes Kamel am Zügel. Josef kniet im wallenden Mantel vor seinem neugeborenen Sohn, ihm gegenüber tut eine weitere männliche Figur das Gleiche, offenbar ein Hirte. Aber, wo ist Maria? Ich halte irritiert inne. „Diese Frage kommt von erstaunlich wenigen Besuchern, die sich das Ganze anschauen“, sagt Museums-Mitarbeiter Michael Schubert leicht schmunzelnd. „Dabei springt genau das doch an: Es fehlt eine der Hauptaktricen der weihnachtlichen Szenerie.“ Seine Antwort ist simpel: Die Maria-Figur sei schon vor längerer Zeit irgendwann kaputt gegangen, und eine neue passende Figur aus Wachs gießen zu lassen, sei kostspielig. Außerdem müsste man erst einmal viel Zeit und Akribie in die Recherche stecken, welcher spezielle Handwerker so etwas machen könnte.

Vor langer Zeit sei die Krippe einmal als Privatspende der Burg geschenkt worden. „Auch da fehlte schon die Maria“. Trotzdem werde sie jedes Jahr vor dem ersten Advent zum Basar aufgebaut und bliebe in der Regel bis zum Dreikönigstag am 6. Januar. Ein letzter Blick auf das entspannte Jesus-Kind, auf die stille Anbetung – und weiter geht es mit dem düsenden Staubsauger.

