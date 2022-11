Kremenholl: Wer findet Wichtel Niels?

Initiativkreis mit neuer Adventsaktion.

Remscheid. Die Kremenholler sollten in den nächsten Wochen bis Heiligabend einmal ganz genau in jede Ecke schauen. Denn erstmals ist Weihnachtswichtel Niels im Stadtteil unterwegs – wer ihn wohl findet und was sich der kecke Kerl wohl hat einfallen lassen?

Zum ersten Mal holt der Initiativkreis Kremenholl die skandinavische Wichtel-Tradition in den Stadtteil. Dabei spielt der Wichtel, den man aber nie zu Gesicht bekommt, witzige Streiche, hinterlässt den Kindern aber meist auch etwas Schönes, um ihnen die Adventszeit zu versüßen. Sechs Wohnungen haben ihm Gabi Leitzbach & Co. vom Initiativkreis angeboten – und Niels sagte zu: Seine Hauptwohnung befindet sich an der Kremenholler Flohkiste, Spielplatz Bogenstraße. Dort stellt sich Niels vor und erzählt, woher er kommt, was er so die ganze Nacht macht und wo sich seine weiteren Wohnungen befinden.

Auch einen Briefkasten gibt es hier: Wer mag, kann einen Brief an den Weihnachtswichtel einwerfen, gern auch mit Bild. Weitere Wohnungen beziehungsweise Wichteltüren befinden sich an der Kinder- und Jugendwerkstatt „echt Kremig“, Bernhardstraße 1, im Familienzentrum KTE Paulstraße, bei der Grundschule Kremenholl, Kochstraße, am Familienzentrum KTE, Kremenholler Straße sowie in der Denkerschmette, Kippdorfstraße. Familien sind bis 24. Dezember eingeladen, Niels zu suchen. -mw-