Sana-Klinikum ermöglicht Blick hinter die Kulissen

Thema „Mutter und Kind“

+ © Michael Schütz Kinderkrankenschwester Edith Suckau-Pütter war Ansprechpartnerin beim Tag der offenen Tür „Mutter und Kind“ im Sana . © Michael Schütz

Ein „Sanft und Sicher-Gefühl zum Entbinden“ vermitteln – das war das erklärte Ziel der Mitarbeiter des Sana-Klinikums am Samstag.

Von Dela Kirchner

Beim Tag der offenen Tür zum Thema „Mutter und Kind“ standen eben jene im Mittelpunkt – und unter ihnen waren viele „Ehemalige“ und „Wiederholungstäterinnen“. Und wann gibt es schon die Chance, innerhalb weniger Stunden den eigenen Babybauch zu bemalen und fotografieren zu lassen, einen Platz beim 3D-Ultraschall zu ergattern und ganz zwanglos die Kreißsäle und die Geburtsstation zu inspizieren?

„Eröffnung war um 11 Uhr – die Frauen haben angestanden, um noch einen Platz auf der 3D-Ultraschall-Liste zu ergattern“, zeigte sich Claudia Reichert sehr zufrieden. „Gleich zu Beginn war es hier im Forum Ovale rappelvoll“, sagte sie. Ganz gleich, ob Fragen zur Geburtshilfe oder für die ersten Wochen und Monate danach: Informationen zum Stillen, zur Osteopathie, zum Babyschwimmen oder zur Kinderheilkunde gab es ganz persönlich an den verschiedenen Ständen.

Klinikum schreibt sich 1387 Geburten in 2016 auf die Fahne

Abgerundet wurde das Ganze durch einen Kindersachentrödelmarkt. Die Einnahmen durch Standgebühr und Catering waren für die Ärztliche Beratungsstelle bestimmt. Auch das Lokale Bündnis für Familie war präsent. Es stellte die spannende Frage, was Remscheider mit einer Millionen Euro machen würden, wenn sie diese für Kinder bzw. Familien in Remscheid einsetzen dürften. An der Pinnwand sammelten sich schnell unzählige Vorschläge – von denen die meisten darauf abzielten, Remscheid mit mehr Kindergartenplätzen, Spielplätzen und familienfreundlichen Arbeitgebern ein Stück weit besser zu machen. „Wir sind das erste Mal im Sana-Klinikum mit dabei,“ erzählten Claudia Knorr und Anke Mennenöh vom Lokalen Bündnis für Familie. Und die Beiden ergänzten: „Wir sind ein kleiner Haufen, aber sehr engagiert.“

Renovierte Frauenstation soll für noch mehr Wohlbefinden sorgen

Wer im Forum Ovale unter anderem auch einmal einen Inkubator aus der Nähe betrachten konnte, hatte dann auch die Chance, sich von Andrea Steinhilber, der leitenden Hebamme des Kreißsaals, durch die frisch renovierte Frauenstation – „für noch mehr Wohlbefinden“ – sowie durch die Kreißsäle führen zu lassen.

„Wir haben im Jahr 2016 insgesamt 1387 Babys auf die Welt geholfen,“ berichtete die Hebamme, der man die Begeisterung für ihren Beruf anmerkte. Das sei eine Steigerung zu 2015 von rund 37 Prozent. Ein Erfolg, den sich das Hebammen- und Ärzteteam im Sana gerne auf die Fahnen schreibt. Ein Erfolgsgeheimnis seien die kurzen Wege zwischen Kreißsälen, Frauenstation und Kinder- bzw. Kinderintensivstation.