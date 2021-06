Krankenhaus-Serien vermitteln falsches Bild

Interview

+ © Roland Keusch Will den Krankenhaus- Märchen ein Ende setzen: Dr. Stefan Kortüm, Leiter der Notaufnahme imSana-Klinikum. Sein Patientenseminar am Dienstag (18 Uhr) dreht sich um das Thema „Medizinischer Notfall! Was tun?“. © Roland Keusch

Dr. Stefan Kortüm, Leiter der Notfallaufnahme im Sana-Klinikum, doziert bei Patientenseminar am Dienstagabend.

Von Daniel Dresen

Herr Dr. Kortüm, am Dienstag um 18 Uhr veranstaltet das Sana-Krankenhaus ein Patientenseminar unter dem Titel „Medizinischer Notfall! Was tun?“. Warum?

Dr. Stefan Kortüm: Es ist dringend notwendig, den Menschen zu erklären, wie im Notfall richtig gehandelt werden kann. Oft entscheiden Sekunden - Zeit ist Leben.

Wie kann man sich auf eine solche Notfallsituation vorbereiten?

Kortüm: Man kann gedanklich eine solche Stresssituation simulieren. Auch ein Notfallhandy an einer zentralen Stelle in den eigenen vier Wänden kann eine Maßnahme sein. Darin sind alle Notfallnummern abgespeichert und sofort abrufbar. Meine Familie nutzt ein solches Handy, auch wenn das Festnetz in einer Notsituation einmal streiken sollte. Im Zweifelsfall wählt man immer die 112. Sehr hilfreich ist eine Liste mit Medikamenten, die der Patient regelmäßig einnehmen muss. Sie erleichtert uns die Arbeit.

Wen will das Patientenseminar ansprechen?

Kortüm: Praktisch jeden. Ob Menschen mit akutem Herzinfarkt- oder Schlaganfallsrisiko und deren Angehörige aber auch junge Menschen, alle sind herzlich eingeladen.

Welcher Aspekt ist Ihnen beim Thema „Notfall“ besonders wichtig?

Kortüm: Zum einen wollen wir die Menschen darüber aufklären, dass es alternativ zur Notaufnahme auch den Notfalldienst der niedergelassenen Ärzte noch gibt. Niemand muss wegen einer Erkältung sofort zu uns in die Notaufnahme. Zum anderen wollen wir Ihnen auch einen Einblick in unsere Arbeit gewähren. Viele Patienten denken immer noch: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Doch wir treffen in der Notaufnahme eine Ersteinschätzung nach Dringlichkeit und danach richtet sich, wer wann aufgerufen wird. Die Entscheidung über die Reihenfolge hat also einen rein gesundheitlichen Hintergrund.

Während Ihres Vortrags wollen Sie den Menschen auch von den Illusionen loslösen, die durch Krankenhaus-Serien im Fernsehen vermittelt werden.

Kortüm: Ja, das stimmt. Durch die Krankenhausserien im Fernsehen wird ein durchgehend hektisches Bild in der Notfallaufnahme gezeichnet, welches die Realität nicht widerspiegelt. Natürlich wird es bei uns auch mal hektisch. Aber, dass Patienten im Galoppschritt von uns mit dem Rollstuhl von A nach B gefahren werden, ist bei uns die Seltenheit. Menschen, die zu uns in die Notaufnahme kommen, werden merken, dass bei uns alles sehr ruhig abläuft.

Gibt es auch TV-Serien, die sehr nah an der Realität sind?

Kortüm: Bei „Emergency Room“ merkt man, dass sich die Produzenten von Fachärzten beraten ließen. Auch wenn die Figur sehr verhaltensauffällig ist, ist „Dr. House“ ein hervorragender Diagnostiker. Eine Fähigkeit, die in der Notfallaufnahme stark gefragt ist.

Wie wird man denn ein guter Notarzt?

Kortüm: Zunächst muss man im Studium seine Hausaufgaben gemacht haben. Dann ist es wichtig, dass man in der Praxis viele Patienten zu Gesicht bekommt. Letztlich ist es auch eine Erfahrungssache. Es mag plakativ klingen, aber: Notärzte sind in der Regel wie guter Wein. Im Alter werden sie immer besser.

Der technische Fortschritt in der Medizin schreitet weiter voran. Telemedizin scheint eine Möglichkeit zu sein, die Notaufnahme zu entlasten, indem Patienten ihre Vitaldaten an Gesundheitszentren schicken, um eine Diagnose zubekommen. Wie sehen Sie das?

Kortüm: Auch wir arbeiten bereits mit Telemedizin. Nachts schicken wir digital beispielsweise die Aufnahmen der Radiologie zur Auswertung zu einem Radiologen. Doch man muss die Nutzung telemedizinischer Produkte zu Hause auch kritisch sehen. Werden die Elektroden eines EKG falsch am Körper angebracht, wird das Gesundheitsbild eines Patienten verzerrt wiedergegeben. Daher ist das persönliche Vorsprechen beim Arzt für den Patienten weiterhin unerlässlich. Die Telemedizin ist vor allem in Regionen erfolgreich, wo es medizinische Versorgungsengpässe gibt, beispielsweise in den USA, wo man eine Stunde braucht bis zum nächsten Allgemeinmediziner.