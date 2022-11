Kraftstation boykottiert die Wüsten-WM

Remscheid. Die Ausbeutung von Arbeitsmigrantinnen und -migranten, die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, die Unterdrückung der queeren Szene und allgemein die Menschenrechtsverletzungen in Katar haben die Kraftstation dazu veranlasst, die Fußball-WM zu boykottieren. Deshalb bietet das Jugendzentrum am Sonntag, 20. November, eine Alternativveranstaltung an: