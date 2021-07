Kräwi ist für den Ansturm gerüstet

Freizeitanlage

Jörg Becher und sein Team von Arbeit Remscheid haben für die neue Saison alle Boot ins Wasser gebracht. An diesem Wochenende erwarten sie den ersten richtig großen Besucherandrang.

Ordnungsbehörden appellieren an Besucher, sich an die Parkvorschriften zu halten. Bei groben Verstößen wird sofort abgeschleppt.

Von Joachim Dangelmeyer

Die Wetteraussichten könnten besser nicht sein: Sonne satt, Temperaturen um 30 Grad. Da muss man kein Prophet sein, um für Samstag und Sonntag einen Riesenansturm auf die Freizeitanlage Kräwinklerbrücke vorherzusagen.

„Wir sind in den Startlöchern und bestens gerüstet“, sagt Jörg Becher von der gemeinnützigen Qualifizierungsgesellschaft Arbeit Remscheid, die Pächterin der rund zwei Hektar großen Freizeitanlage ist. Neben dem Imbiss betreibt Arbeit Remscheid auch den Bootsverleih. Becher: „Alle Boot sind instandgesetzt, repariert und jetzt auf dem Wasser.“ Insgesamt können elf Tretboote, sechs Einer-Kanus, zwei Kanadier und zwei Ruderboote ausgeliehen werden.

Die Vorbereitungen laufen bereits seit Mitte März, der Imbiss habe auch schon länger geöffnet. „Wir wollen ja auch Spaziergängern, die hier vorbei kommen, etwas anbieten können“, sagt Becher. Über mangelnde Nachfrage nach kühlen Getränken und kleinen Snacks wird er sich am Wochenende nicht beklagen können.

Bier oder andere Alkoholika gibt es allerdings nicht. „In der Anlage herrscht striktes Alkoholverbot – und das werden wir auch kontrollieren“, betont Becher. Alkohol und die oft damit verbundenen Probleme würden nicht zu dem familienfreundlichen Schwerpunkt passen, der die Freizeitanlage für viele so attraktiv macht. Becher: „Ein negativer Vorfall geht sofort in den 'Sozialen' Medien rum, positive Nachrichten brauchen drei Jahre.“

Becher appelliert an die Besucher, sich unbedingt an die Parkvorschriften zu halten und auf jeden Fall die Rettungswege freizuhalten. „Das wird sicher vom Ordnungsamt kontrolliert.“ In der Tat will das Remscheider Ordnungsamt trotz Personalknappheit seine Leute an dem heißen Wochenende ganz gezielt einsetzen. „Wir haben drei Hot-Spots: Eschbachtal, Park Food Festival und natürlich Kräwi“, sagt Abteilungsleiter Arndt Liesenfeld. Die zuständigen Mitarbeiter haben deshalb kein freies Wochenende und sind vor allem in Sachen Verkehrsüberwachung unterwegs. „Gerade an der Kräwinklerbrücke sind die Parkplätze sehr begrenzt, und ein Ausrufen von Falschparkern ist nicht möglich.“

Zur Anreise sollten auch Alternativen gesucht werden

Liesenfeld und seine Politessen wollen keine „Spielverderber“ sein, „aber es gibt auf jeden Fall Grenzen: Wenn Rettungswege für Feuerwehr und Rettungswagen zugestellt werden, hört der Spaß auf.“ Zur Not müsse dann abgeschleppt werden. Das wieder um binde die Politessen längere Zeit vor Ort und sollte deshalb nur letztes Mittel der Wahl sein.

Liesenfelds Radevormwalder Kollege Jochen Knorz hat den Verkehrsüberwachungskräften ebenfalls das freie Wochenende gestrichen. „Der Hauptfokus liegt sicher auf dem Freizeitparkbereich – obwohl der überschaubarer ist als auf Remscheider Seite.“ Gleichwohl weist Knorz auf ausgewiesene Alternativparkplätze und auch auf den Kräwi-Bus hin, um einen sorgenfreien Tag an der Wuppertalsperre verbringen zu können.

Die allgemeine Parkplatznot könnte sich auch durch die Nutzung der Wochenendhäuser im Ferienpark Kräwinkel verschärfen. Für Knorz gilt: „Wer massiv falsch parkt, auf Gehwegen steht oder Rettungszufahrten behindert, wird abgeschleppt.“

Ferner mahnt er Besucher, keine Grillfeuer anzuzünden und keinen Müll zurückzulassen. „Wir haben jedes Jahr deswegen Feuerwehreinsätze.“ Dienstpläne der Mitarbeiter („Jeder ist mal dran“) werden übrigens Wochen vorher erstellt – da weiß noch niemand, wie’s Wetter wird.