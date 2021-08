Kradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Verkehrsunfall

Ein Kradfahrer verletzte sich am Samstag (12.20 Uhr) auf der Hastener Straße schwer.

Laut Polizeiangaben befuhr eine 75-jährige Frau mit ihrem Nissan die Straße in Richtung Ronsdorfer Straße. Beim Abbiegen nach links in die Hammesberger Straße kollidierte sie mit dem Krad eines 54-Jährigen, der in Richtung Gerstau unterwegs war.

Der Motorradfahrer stürzte. Er musste in eine Klinik gebracht werden und wurde dort stationär behandelt. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10 000 Euro, teilt die Polizei mit. AWe