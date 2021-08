Kox-Kirmes: Nicht nur der Platz ist dieses Mal anders

43. Auflage

+ © Tristan Krämer Auch wenn er etwas größer ist als der alte Platz: Die BSG Kox ist mit dem Alternativstandort an der Königstraße hochzufrieden. © Tristan Krämer

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tristan Krämer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tristan Krämer schließen

Betriebssportler bereiten 43. Auflage unter Hochdruck vor. Der Alternativstandort bringt dabei neue Herausforderungen mit sich.

Von Tristan Krämer

Mit gespannter Vorfreude blickt die Betriebssportgemeinschaft Kox auf das Wochenende des 5. und 6. Juli. Dann findet zum 43. Mal die Kox-Kirmes statt. Das ist, nachdem die Genehmigung durch die Stadt vorliegt, mittlerweile amtlich – die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Die Vorfreude ist auch deshalb so groß, weil die Veranstaltung im vergangenen Jahr eine Pause einlegte. Zu wenige Helfer hatten sich gefunden, um das Fest, bei dem alljährlich hunderte Remscheider feiern und Freunde treffen, auf die Beine zu stellen. Und auch die Spannung ist groß, schließlich findet die Kox-Kirmes erstmals nicht an ihrem angestammten Ort auf dem Hof der ehemaligen Spedition Flesch statt, sondern auf einem Platz gegenüber des Unternehmensgebäudes an der Königstraße.

„Natürlich gibt es eine gewisse Ungewissheit“, sagt Daniel, Oberdick, zweiter Vorsitzender der BSG Kox, hinsichtlich der neuen Heimat der Kirmes. Im Verein sei man mit dem Ausweichstandort, den Herbert Flesche den Betriebssportlern als Alternative angeboten hatte, sehr zufrieden. Dennoch müssen sich die Organisatoren – und letztlich auch die Gäste – an die neuen Gegebenheiten gewöhnen.

Strom und Wasser kommen von der Alexander-von-Humboldt

Zum einen ist der neue Platz deutlich größer als der alte an der Uhlandstraße. Damit trotzdem nichts von der für die Kox-Kirmes charakteristischen, fast schon heimeligen Atmosphäre verloren geht, haben die „Koxer“ Vorkehrungen getroffen. „Wir werden den eigentlichen Veranstaltungsplatz mit Bauzäunen noch einmal begrenzen. Es bleibt also gesellig“, sagt der zweite Vorsitzende. Positiv sei, dass die Fläche an der Königstraße ohnehin weitestgehend eingefriedet sei.

24-STUNDEN-LAUF LÜTTRINGHAUSEN Parallel zur Kirmes und gemeinsam mit dem Betriebssport-Kreisverband nimmt die BSG Kox am Bergischen 24-Stunden-Lauf in Lüttringhausen teil. Interessierte, die die Staffel verstärken wollen, können sich bei Jörg Margies unter Tel. 0171/3 12 69 57 oder per Mail an joergmargies@t-online.de melden. LOSE Lose für die Tombola gibt es ab dem Kirmes-Freitag oder per Mail an info@bsg-kox.de

Eine weitere Neuigkeit: Konnten die Betriebssportler bislang von den Strom- und Wasseranschlüssen der Speditionsgebäude profitieren, musste auf dem neuen Gelände eine andere Lösung her. „Zuerst wollten wir uns an einen öffentlichen Stromkasten und einen Hydranten anklinken. Das hätte aber lange Wege und viel Aufwand bedeutet“, erklärt Oberdick. Hilfe gab es schließlich von der Stadt und dessen Gebäudemanagement. „Dort wurde uns super geholfen“, sagt der Kox-Vorstand. Strom und Wasser kommen nun vom Gebäude der nahegelgenen Alexander-von-Humboldt-Realschule.

Um alles andere kümmern sich aber die Mitglieder der BSG Kox. Und das ist einiges: Zwar hat sich der Verein darauf geeinigt, das Fest statt an drei diesmal an zwei Tagen stattfinden zu lassen. Damit es den Gästen aber an nichts mangelt, ist dennoch Einsatz gefragt. Nach dem Fassanstich am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr erwartet die Besucher das gewohnte Angebot an Speisen und Getränken. Anders als in den Vorjahren wird es zwar keinen Cocktailstand geben, dafür aber eine Longdrink- Ausgabe. Am Samstag, 6. Juli, geht es bereits um 16 Uhr los. Ab 18 Uhr gibt es Musik von DJ FloRyan und von 18 bis 19 Uhr eine Happy Hour am Bierstand.

Um 21 Uhr folgt schließlich die Ziehung der Tombolapreise. Diese sind wie gewohnt ebenso vielfältig wie hochwertig. Als erster Preis winkt ein E-Rolle im Wert von 700 Euro, der zweite Preis ist eine Playstation im Wert von 300 Euro und der dritte Preis ist ein Allee-Center-Gutschein über 200 Euro.