Kopfschmerzen lassen sich behandeln

Interview

Migräne und andere Schmerzformen können das Leben einschränken. Das muss nicht sein, sagt Sana-Neurologe Ulrich Sliwka.

Herr Professor Sliwka, das Thema des nächsten Gesundheitstreffs von AOK und RGA am 24. September lautet „Kopfschmerz – der Hammer im Kopf“. Kopfschmerzen hat eigentlich jeder mal. Woran erkenne ich, ob es sich um eine harmlose Form handelt oder es doch etwas Ernsteres ist?

Prof. Dr. med. Ulrich Sliwka: Es gibt drei Situationen, in denen ich einen Arzt aufsuchen sollte. Erstens, wenn ich Kopfschmerzen habe, die ich in dieser Intensität, Dauer und Form nicht kenne. Das gilt insbesondere für Menschen über 60. Zweitens sollte ärztliche Hilfe aufgesucht werden, wenn der Kopfschmerz plötzlich und extrem heftig auftritt. Und Drittens, wenn der Schmerz mit Lähmungserscheinungen, Doppelbildern oder mit Sprachproblemen einhergeht. Dann ist Eile geboten, weil dies Symptome einer ernsthaften Erkrankung sein können.

Viele Betroffene denken dann sofort an das Schlimmste, einen Gehirntumor.

Sliwka: Ja, das hören wir oft. Aber gerade Tumore verursachen erst einmal keinen Schmerz, weil das Gehirn selbst über keine Schmerzrezeptoren verfügt. Der Schmerz setzt erst ein, wenn die Hirnhäute betroffen sind und sich der Druck im Gehirn und damit auf die Hirnhäute verstärkt.

Welche Arten von Kopfschmerzen gibt es denn?

Sliwka: Es gibt über 100 verschiedene Kopfschmerzformen. Eine häufige Form ist der Spannungskopfschmerz, der meist erst gegen Abend und bei älteren Menschen auftritt. Er wird als störend empfunden, schränkt die Betroffenen aber weniger ein als beispielsweise der Migränekopfschmerz. Dieser ist genetisch bedingt und manchmal so heftig, dass die Patienten ihrem normalen Tagesablauf nicht mehr nachgehen können. Mögliche Auslöser können beispielsweise der Verzehr von Glutamat oder bestimmter Käsesorten, Schlafentzug oder auch die psychosoziale Gesamtsituation des Betroffenen sein. Unterscheiden lassen sich Spannungs- und Migränekopfschmerz eigentlich ganz einfach: Die Migräne geht oft mit Übelkeit, Erbrechen, Lichtscheu und Lärmempfindlichkeit einher und verstärkt sich schon bei kurzzeitiger körperlicher Belastung.

Welche Ursachen für Kopfschmerz gibt es?

Sliwka: Andauernder Bluthochdruck und Nebenwirkungen eines Medikaments können ebenso Ursachen sein wie eine Hirnhautentzündung. Und es gibt natürlich noch Kopfschmerz in Folge übermäßigen Alkoholkonsums. Das liegt daran, dass der Alkohol eine wasserausschwemmende Wirkung hat. Das führt zu Dehydratation. Deshalb ist es wichtig, zwischendurch genug Wasser zu trinken. Eine weitere Ursache, mit der wir regelmäßig zu tun haben, sind Subarachnoidalblutungen als Folge eines Aneurysmas. Dadurch setzt in kürzester Zeit ein Vernichtungskopfschmerz ein. Dieser Vernichtungskopfschmerz ist lebensgefährlich.

Kommen wir noch einmal zu den harmloseren Varianten: Bei Kopfschmerzen greifen viele Betroffene schnell zu Schmerztabletten. Sie sind am Sana-Klinikum nicht nur Neurologe, sondern auch Schmerztherapeut. Wie bewerten sie den schnellen Griff zu Ibuprofen und Co.?

Sliwka: Alle zwei Wochen wegen eines Migräneanfalls ein Schmerzmittel zu nehmen, ist noch zu vertreten. Allerdings kann der schnelle Griff zu Ibuprofen oder anderen nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten problematisch werden. Interaktionen mit anderen Medikamenten sind oft nicht bekannt und nicht selten wird die Menge und Häufigkeit dieser Medikamenteneinnahme unterschätzt. Die Patienten merken oft gar nicht, wie viele Tabletten im Monat sie zu sich nehmen. Dann wird es schwierig, weil zusätzlich zur Migräne noch ein medikamenteninduzierter Kopfschmerz entsteht.

Wie können Kopfschmerzen behandelt werden?

Sliwka: Bevor Kopfschmerzen behandelt werden können, benötigt es einer tragfähigen Diagnose. Und dazu braucht es wiederum zwei Faktoren: Einen Arzt oder eine Ärztin, der beziehungsweise die ausreichend qualifiziert in der Behandlung von Kopfschmerzen ist und einen kooperativen Patienten. Gerade bei Migränepatienten ist das Führen eines Kopfschmerzkalenders zwingend erforderlich, um eine wirksame Therapie einzuleiten.

Das heißt?

Sliwka: Mit dem Kopfschmerzkalender lässt sich gemeinsam mit dem Arzt eine Übersicht über die Häufigkeit, Intensität, Dauer und Begleitsymptome der Kopfschmerzen erstellen. Anschließend ist es möglich, eine wirksame Akuttherapie und Prophylaxe zu erarbeiten.

Wie sieht diese Prophylaxe aus?

Sliwka: Die kann medikamentös erfolgen. Bei der Migräne hilft beispielsweise auch Ausdauersport. Gegen Spannungskopfschmerzen helfen Übungen wie die progressive Muskelentspannung nach Jacobson, bei der Muskeln bewusst an- und entspannt werden. Auch autogenes Training kann zum Einsatz kommen. Und manchmal sind es, Kleinigkeiten wie ein falsch eingestellter Schreibtisch bei der Arbeit, der beispielsweise Spannungskopfschmerz verursacht.

GESUNDHEITSTREFF

TERMIN Der Gesundheitstreff von AOK und RGA findet am Dienstag, 24. September, ab 18.30 Uhr in der AOK-Regionaldirektion, Mattheystraße 1 statt. Ulrich Sliwka verspricht einen unterhaltsamen Vortrag mit der anschließenden Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eintritt frei. Anmeldung erforderlich unter Tel. (0202) 48 22 86 oder an w.marketing@rh.aok.de

ZUR PERSON Prof. Dr. med. Ulrich Sliwka ist Chefarzt und Ärztlicher Direktor im Sana-Klinikum Remscheid. Er ist Neurologe, Schmerztherapeut, Intensivmediziner und Geriater.