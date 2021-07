Konzert für Eiscafé Belfi - Heimatdorf schwer beschädigt

Freundschaftliche Hilfe

Zoppè di Cadore in den Dolomiten ist das Heimatdorf der Familie Belfi, die seit Jahrzehnten das Eiscafé in der Altstadt in Lüttringhausen betreibt.

Das Dorf wurde durch das Unwetter in Norditalien Ende Oktober in großen Teilen schwer beschädigt. Im Zusammenwirken mit dem CVJM Lüttringhausen findet deshalb ein Benefizkonzert der Band Cranes im Saal des CVJM statt.

Die Band spielt einen Ausschnitt aus ihrem reichhaltigen Repertoire an Rock-, Pop- und Rock’n’Roll-Songs zum Zuhören, Mitsingen und Tanzen. Der Eintritt ist kostenlos, um eine Spende für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe wird gebeten. red

Freitag, 30. November, 19 Uhr, CVJM Lüttringhausen, Gertenbachstraße 38, Remscheid-Lüttringhausen