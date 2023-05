Was ist Stalking und welche Hilfe gibt es?

Sonja Nolte ist Kriminalkommissarin bei der Wuppertaler Polizei. Ihr Fokus liegt auf dem Bereich Opferschutz. Dort hat sie regelmäßig mit Fällen von Stalking zu tun. Sie gibt Empfehlungen, was Opfer tun können. In den meisten Fällen sind es Frauen.

Nachrichten, Anrufe, Verleumdung, Sachbeschädigung: Kontaktversuche sollten ignoriert werden.

Von Katharina Rüth

Bergisches Land. Sie schicken permanent Handy-Nachrichten, rufen an, stehen vor der Tür am Wohnort und am Arbeitsplatz, obwohl der Kontakt nicht (mehr) gewollt ist. Sie lassen Päckchen zustellen, verbreiten Unwahrheiten im Internet oder beschädigen das Auto. Und hören nicht auf. Wer davon betroffen ist, ist erst genervt, dann zermürbt, einige haben Angst. „Manche, die zu uns kommen, sind nicht mehr sie selbst“, sagt Kriminalhauptkommissarin Sonja Nolte vom Opferschutz des Polizeipräsidiums Wuppertal. Sie berät und begleitet Betroffene.

Was umgangssprachlich „Stalking“ genannt wird, heißt im Strafrecht „Nachstellung“. Strafbar wird das Verhalten, wenn es geeignet ist, die Lebensgestaltung der Opfer „nicht unerheblich zu beeinträchtigen“. Seit 2007 gibt es den § 238 im Strafgesetzbuch, vor zwei Jahren wurde er verschärft. „Der Gesetzgeber hat erkannt, dass so ein Verhalten große Auswirkungen hat“, erklärt Sonja Nolte. Die Menschen litten unter der Situation, jederzeit mit einer ungewollten Begegnung rechnen zu müssen, gingen nicht aus dem Haus, ohne erst nach rechts und links zu blicken.

„Ich habe Personen erlebt, die sehr gut sortiert sind, aber mit ihren Nerven total am Ende.“ Betroffene wechselten die Handynummer, legten sich eine neue E-Mail-Adresse zu, einige zögen um – „teilweise durch ganz Deutschland“. Und bei manchen ziehe sich die Situation über Jahre hin.

Die Opferhilfsorganisation Der Weiße Ring berichtet von gesundheitlichen Problemen, Depressionen, sogar Suizidgedanken. Dazu kommen finanzielle Belastungen für zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, die Beseitigung von Sachschäden und mögliche Umzüge.

Häufig gibt es eine Vorbeziehung und einer der Partner akzeptiert das Ende dieser Beziehung nicht, sucht weiter den Kontakt. Sonja Nolte berichtet, dass einige dieser Vorbeziehungen bereits toxisch gewesen sind. „Wenn der Partner dann weiter übergriffig ist, halten die Opfer das zunächst für normal, erklären das Verhalten mit Liebeskummer und der Hoffnung auf einen Neuanfang.“ Deshalb nähmen sie die Nachstellungen lange hin.

Es gebe aber auch Fälle, in denen die Betroffenen die stalkende Person gar nicht bewusst kennen. „Teilweise reicht schon ein Foto im Internet“, sagt Sonja Nolte. Dann könne sich jemand einbilden, seine Traumfrau, seinen Traummann gefunden zu haben und den Kontakt suchen. „Das kann jedem passieren“, macht die Expertin deutlich.

„Viele schämen sich, denken, sie würden nicht ernst genommen oder glauben, sie würden überreagieren“, berichtet sie. Manche Betroffene merkten erst bei der Aufzählung aller Nachstellungshandlungen, wie massiv damit in ihr Leben eingegriffen wird. Und sind froh, wenn sie jemand ernst nimmt. Als Opferberaterin kann sie das Vorgehen der Täter einordnen, was den Betroffenen oft erst die Augen öffne, kann Verhaltenstipps geben, weitere Möglichkeiten aufzeigen und dabei begleiten.

Stalking: Das sollten Betroffene machen

Sie rät, Anzeige zu erstatten, um dem Stalker etwas entgegenzusetzen, sie hilft auch dabei. Die Polizei könne zum Beispiel eine Gefährderansprache bei dem Täter oder der Täterin machen, das heißt, ihn besuchen, mitteilen, dass eine Anzeige vorliegt und ihn auffordern, das Verhalten zu beenden. „In vielen Fällen ist das hilfreich“, sagt die Polizistin. „Weil die nachstellende Person überrascht ist, nachdem es bis dahin keine Gegenwehr gegeben hat.“ Weitere Mittel können ein Näherungsverbot sein, das ein Gericht genehmigen muss.

Grundsätzliche Verhaltensregel sei, dem Stalker einmal unmissverständlich mitzuteilen, dass man keinen Kontakt wünscht. Danach sollten alle weiteren Kontaktversuche konsequent ignoriert werden. „Schon ein Nein empfindet der Täter als Reaktion“, erklärt Sonja Nolte. Sie empfiehlt, das Umfeld zu informieren, Angehörigen, Freunden und Nachbarn, auch dem Arbeitgeber und Kollegen von der Nachstellung zu berichten. Damit werde verhindert, dass diese aus Unwissenheit dem Stalker oder der Stalkerin helfen, Kontakt aufzunehmen.

Anzeige erstatten

Dem Stalker mitteilen, dass kein Kontakt gewünscht ist

das Umfeld informieren

ein Stalking-Tagebuch führen

Zudem sei es hilfreich, ein „Stalking-Tagebuch“ zu führen, alle Nachstellungshandlungen zu dokumentieren. „Damit wird erfasst, wie intensiv die Nachstellungen sind, das ist dann auch objektiv nachvollziehbar“, erklärt die Kommissarin. Nützlich könne dafür eine App des Weißen Rings sein: In der „No Stalk App“ können alle Vorfälle als Text, Foto, Video oder Sprachaufnahme gespeichert werden.

„Diese werden im Smartphone verschlüsselt und sofort in ein sicheres Beweiszentrum in Deutschland übertragen“, heißt es in einem Flyer des Weißen Rings. Die Daten bleiben nicht auf dem Handy. Und sie können mit persönlichen Zugangsdaten auf einer Website abgerufen und der Polizei oder den Justizbehörden übergeben werden. Die App bietet außerdem die Möglichkeit an, direkt mit der Polizei verbunden zu werden und einen Alarmton mit dem Handy zu erzeugen. Sie ist kostenlos im Apple-Appstore und bei Google-Play erhältlich.

Zahlen will Sonja Nolte nicht nennen, denn die seien zu wenig aussagekräftig. Nicht jede Nachstellungshandlung lande als solche in der Polizeistatistik, sondern werde vielleicht als Bedrohung oder Sachbeschädigung gezählt. Klar ist: Frauen sind überdurchschnittlich oft betroffen, der Weiße Ring spricht davon, dass 80 Prozent der Täter Männer sind.

Bestraft werden kann Nachstellung mit Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Gefängnis, je nach Schwere der Tat auch mit bis zu fünf Jahren und, wenn das Opfer zu Tode kommt, mit bis zu zehn Jahren. Dabei gehe es den Betroffenen meistens gar nicht um eine Bestrafung, ist Sonja Noltes Erfahrung. „Sie wollen, dass es aufhört. Sie wollen ihr altes Leben zurück.“