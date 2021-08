Der Kontakt zur Partnerstadt in der Türkei darf nicht abreißen

Die Woche von Frank Michalczak

Eigentlich ist es nicht die Aufgabe von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, sich um die große Diplomatie zu kümmern. Im Zusammenhang mit den deutsch-türkischen Beziehungen ist das aber anders - denn das Verhältnis auf der großen Bühne hat auch Einfluss auf die Remscheider Gesellschaft, meint RGA-Redakteur Frank Michalczak

Außenpolitik zählt ganz sicher nicht zu den Schwerpunktthemen von Oberbürgermeistern, die sich tagein, tagaus vor allem mit den Interessen ihrer Stadt auseinandersetzen müssen und eben nicht mit der internationalen Diplomatie. Von daher ist der Umgang mit den angespannten deutsch-türkischen Beziehungen nicht nur für Burkhard Mast-Weisz eine Herausforderung. Zahlreiche Ortspolitiker stehen vor der durchaus schwierigen Frage, wie und ob sie in Zeiten der Krise Städtepartnerschaften mit türkischen Kommunen pflegen sollen. Jens Nettekoven (CDU) fordert mit Recht klare Kante. Es ist nicht hinnehmbar, dass in der Türkei Meinungs- und Pressefreiheit mit Füßen getreten wird, dass es zu Masseninhaftierungen gekommen ist. Protest kann Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz aber nur dann vorbringen, wenn er mit seinem Amtskollegen und sonstigen Vertretern aus Politik und Verwaltung in Kirsehir Kontakt hält.

Von daher ist es auch richtig, den Dialog nicht vorschnell abzubrechen. Dabei muss der OB den Zusammenhalt in Remscheid im Blick behalten – in seiner Stadt, in der tausende Menschen mit türkischen Wurzeln leben. Er muss ihnen eines immer wieder deutlich machen: Es geht bei aller notwendigen Kritik nicht um die Türkei oder um seine Menschen. Es geht um die Politik, die Präsident Recep Tayyip Erdogan betreibt. Darüber sollte der Oberbürgermeister mit seinen Gesprächspartnern in der Partnerstadt Kirsehir reden – solange es noch geht. Thomas Brützel von der Wählerinitiative WiR stellte bei der Debatte im Stadtentwicklungsausschuss in diesem Zusammenhang aber eine zukunftsweisende Frage: „Wie soll die deutsche Seite reagieren, wenn sich ein repressives System in der Türkei stabilisiert?“

Dahinter steckt die Befürchtung, dass ein befreundetes Land künftig von einer Diktatur geprägt sein wird. Schon jetzt ist die Lage kompliziert, sie wäre dann noch komplizierter. Dass in naher Zukunft keine Wirtschaftsdelegation aus Remscheid nach Kirsehir fahren wird, ist bereits ein klares Zeichen, das in der Partnerschaft ganz sicher wahrgenommen wird. Es kann nicht schaden, wenn Oberbürgermeister Mast-Weisz noch einmal erklärt, warum die Einladung nicht angenommen wird. Den Gesprächsfaden sollte er jedenfalls nicht abreißen lassen. Wer miteinander redet, kann Lösungen erzielen. Schweigen hilft in der aktuellen Lage ganz sicher nicht weiter.

