Konrektor Sellner stößt sein letztes Kunstprojekt an

Kunst

+ © Roland Keusch Stößt Kunstprojekt vor Pensionierung an: Harald Sellner. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Alle sechs künftigen Standorte der Förderschule erhalten Kunst von Heinrich Neumann.

Von Andreas Weber

Am 31. Januar 2018 nimmt Harald Sellner Abschied. Mit 65 Jahren geht der Konrektor der Heinrich-Neumann-Schule in Ruhestand. Sein letztes Projekt würdigt den Namensgeber der Schule. Aus der Sammlung des Remscheider Bildhauers und Malers sollen Werke auf alle künftigen Standorte der Förderschule verteilt werden.

Durch die Zusammenlegung mit der Karl-Kind-Schule zum Schuljahr 2018/19 wird die Heinrich-Neumann neben ihrer Zentrale in der Engelbertstraße in der Schule für Kranke (Sana-Klinikum), Naturschule Grund (Igel-Projekt), im Waldhof/Reinshagen (EJBL), im heutigen Gebäude der Karl-Kind-Schule in der Gewerbeschulstraße sowie im Lenneper Kreishaus (wo die 9./10. Klassen der Karl-Kind-Schule untergebracht sind) präsent seien.

Harald Sellners Idee: An allen Dependancen soll Neumanns Vermächtnis einen Platz finden. Die Heinrich-Neumann-Schule greift dazu in ihren Fundus. Alle im städtischen Besitz befindlichen Kunstgegenstände des 1989 verstorbenen Künstlers verwaltet die Heinrich-Neumann-Schule. Neumann wohnte zuletzt an der Fichtenhöhe und hatte sein Atelier in Kippshütte. 1995 war die Förderschule nach ihm benannt worden.

Bei der Namensfindung wirkte Sellner damals federführend mit. Er erinnert sich: „Es sollte jemand sein, der aus Remscheid kommt, dessen Name unverbraucht ist, der zur Schule passt und eine Persönlichkeit darstellt.“ Den zündenden Gedanken hatte Sellners Ehefrau Heidemarie einst beim Abendessen: „Da kommt nur der Heinrich Neumann in Frage, hat sie gesagt.“

Heinrich Neumanns Lebensmotto passt gut zu der Förderschule

Dessen Lebensmotto „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ passte auch gut zur gerade gegründeten Förderschule. Die hat einige seiner Werke in der Engelbertstraße ausgestellt, im Flur wie in der Aula. Für Harald Sellner bemerkenswert: „Es ist ein positives Phänomen und wohl auch Wertschätzung, dass Neumanns Werke nicht beschädigt werden von den Schülern.“

Mit seiner Pensionierung wird Sellner Remscheid verlassen. Er gibt sein 400 Jahre altes Bauernhaus in Durchsholz auf und zieht mit seiner Frau nach 53 Jahren in Remscheid nach Andernach an den Rhein.