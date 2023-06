Konrads gewinnen BND-Rallye auf dem Motorrad

Ehepaar fuhr in einer Woche 2000 Kilometer und sammelte Geld für den guten Zweck.

Von Peter Klohs

Remscheid. Da sind sie wieder. Einige Tage nach dem Ende der BND-Rallye, an dem Jutta und Armin Konrad als einziges Motorradteam teilgenommen hatten, sind Anstrengungen, blaue Flecken und Muskelkater halbwegs vergessen, und das Remscheider Siegerpaar kann über den Verlauf der rund 2000 Kilometer langen Rallye berichten. Ja, gewonnen haben sie, die meisten Punkte eingefahren und errätselt. Dass dabei auch die höchste Spendensumme von Jutta und Armin Konrad generiert wurde, hat letztendlich den Sieg bei der einwöchigen Tour durch Belgien, die Niederlande und Deutschland bedeutet. Zugunsten der Obdachlosenhilfe kamen 2235 Euro zusammen, die ebenfalls auf das Punktekonto einflossen.

Am 3. Juni ging es für 26 Teams auf dem Parkplatz des Industriemuseums in Solingen los. Über Köln und Mützenich war das Ziel des ersten Tages das belgische Lüttich. Die Teilnehmer erfuhren das Tagesziel stets erst durch die zu erledigenden Prüfungen und Rätsel. „Und die Rätsel hatten es diesmal mal richtig in sich“, berichtet Armin Konrad und zeigt in der Roadmap auf Sudokus, Logicals, Labyrinthe mit Buchstaben und andere Rätsel, deren Lösung auf das nächste Tagesziel hinwies. Zwischendurch galt es immer wieder, Beweisfotos zu erstellen. „Für mich hieß das: Raus aus dem Beiwagen, zum Ziel sprinten, fotografieren, schnell zurück und wieder rein in den Beiwagen. Daher kommen auch die blauen Flecken.“ Jutta Konrad kann aber mittlerweile wieder lachen.

Von Lüttich aus ging es über Mons, Brügge und Scharendijke nach Gouda, von da am siebten Tag nach Lingen an der Ems. Am achten Tag endete die BND-Rallye auf dem Vorplatz des Solinger Hauptbahnhofs. „Das war schon ein großes Hallo“, berichtet der Motorradfahrer. Auch die Veranstalter Timm Kronenberg und Marc Baehr waren angereist.

Hitze bereitet am meisten Schwierigkeiten

Die größten Probleme auf der Tour bescherte den beiden Konrads die Hitze. „Es war durchweg gutes Wetter, und kein Tropfen Regen ist gefallen. Es war heiß, und das ist, wenn man in Motorradkluft unterwegs ist, schon gewöhnungsbedürftig.“ Andere Probleme ergaben sich in den großen Städten. Nicht überall durfte die Beringer Orion der Konrads in Parkhäuser einfahren. Das Suchen nach Übernachtungsmöglichkeiten gestaltete sich zur Wundertüte.

Für dieses Jahr plant das Ehepaar keine Rallye-Teilnahme mehr. Im Hinterkopf verfolgt Armin Konrad den Plan, den südlichsten Punkt Europas mit dem Motorrad anzusteuern. Dieses Jahr wird er die Reise nach Griechenland aber nicht mehr antreten.