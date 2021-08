Kommentar zu verkaufsoffenen Sonntagen: Konfliktstoff im Advent

Standpunkt von Frank Michalczak

+ © Michael Sieber frank.michalczak @rga-online.de © Michael Sieber

Die Verantwortlichen dürfen nicht die Haupthandelszone Innenstadt aus dem Auge verlieren, meint Frank Michalczak.

Diese Entwicklung ist bemerkenswert: Lüttringhausen und Lennep blocken mit ihren verkaufsoffenen Sonntagen die beiden möglichen Termine im Advent. Weil es aus Sicht der Ortspolitiker dazu keine parallel stattfindende „Konkurrenzveranstaltung“ geben darf, müssen in der Konsequenz die Läden in der Remscheider Innenstadt sonntags geschlossen bleiben – ausgerechnet in der Phase des Jahres, in der die Kassen klingeln. So vernünftig es auch ist, die inhabergeführten Geschäfte in den Stadtteilen zu schützen, so dürfen die Verantwortlichen aber die Haupthandelszone Innenstadt nicht aus dem Auge verlieren. Center und Alleestraße bilden dabei die Hauptachse – nicht nur im Weihnachtsgeschäft.

Es wird schwer sein, in dieser Gemengelage einen Kompromiss zu finden, der allen Interessen gerecht wird. Möglicherweise aber kommt noch Bewegung in diese Angelegenheit – nach der Landtagswahl am 14. Mai. Vorher haben die Politiker kein Interesse, dieses heiße Eisen anzufassen.

Marktschreier ziehen Massen an