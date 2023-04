Beratungen bei Schwangerschaftskonflikt nehmen um 15 Prozent zu

Pro Familia ist eine von zwei Beratungsstellen in Remscheid, die die für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendige Beratung anbieten.

Jahresbericht der Remscheider Beratungsstelle von Pro Familia.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die Remscheider Beratungsstelle von Pro Familia hat im vergangenen Jahr rund 300 Schwangerschaftskonfliktberatungen durchgeführt, das geht aus ihrem Jahresbericht hervor. Pro Familia ist eine von zwei Beratungsstellen in Remscheid, die die für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendige Beratung anbieten.

Konkret weist der Jahresbericht 303 Beratungstermine für 297 Betroffene aus. Nach 259 Klientinnen 2021 ein Plus von fast 15 Prozent. Dies spiegelt in etwa den bundesweiten Anstieg wieder, heißt es in dem Bericht.

„Worauf diese Entwicklung zurückzuführen ist, kann nur spekuliert werden“, schreiben die Verantwortlichen. Die Gründe, die für einen geplanten Abbruch genannt würden, seien seit Jahren identisch: „Das ist überwiegend die abgeschlossene Familienplanung, zudem die berufliche Situation oder/und die körperliche beziehungsweise psychische Verfassung.“ Eventuell würden aber auch die vielen aktuellen Krisen zu einer gesteigerten Unsicherheit führen.

Neben der Schwangerschaftskonfliktberatung hat die Remscheider Beratungsstelle im Vorjahr in 927 weitere Beratungstermine für 644 Klientinnen und Klienten durchgeführt, darunter 107 zum Thema Familienplanung und 158 nach der Geburt. Zudem führten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt 40 weitere Veranstaltungen durch, mit denen sie rund 270 Personen erreichten, darunter sexualpädagogische Gruppenveranstaltungen im schulischen und außerschulischen Bereich.

Wie hilft Pro Familia in Remscheid?

Pro Familia ist ein 1952 gegründeter, bundesweit aktiver Verein, der medizinische, psychologische, psychosoziale und familienrechtliche Beratung anbietet. Der in 16 Landesverbände unterteilte Verein unterhält deutschlandweit etwa 180 Beratungsstellen, davon gut 40 in NRW.

In Remscheid verwaltet die örtliche Beratungsstelle darüber hinaus einen Verhütungsmittelfonds, aus dem hilfebedürftige Frauen bei der Anschaffung ihres verschreibungspflichtigen Verhütungsmittels oder bei der Durchführung einer Sterilisation unterstützt werden können.