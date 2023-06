Konferenz: Ja zu Förderschulen und gemeinschaftlichem Lernen

Landeselternschaft diskutierte in der AES über Inklusion.

Remscheid.-AWe- 30 Interessierte lockte die Kreis- und Stadtschulpflegschaften NRW Samstag in die Albert-Einstein-Gesamtschule. Nach den Wahlen der Landeselternkonferenz (LEK), dem Dachverband, bei der Christian Beckmann (Gütersloh) Vorsitzender wurde und mit der AES-Schulpflegschaftsvorsitzenden Claudia Todzey eine Remscheiderin als Beisitzerin gewählt wurde, ging es öffentlich um Inklusion in Schulen.

Einhellige Meinung: Inklusion beschränkt sich nicht nur auf Schule, sondern ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Förderschulen abzuschaffen, stattdessen nur das gemeinschaftliche Lernen zu forcieren, fand keinen Beifall. Das Nebeneinander beider Angebote funktioniere gut. Dass die inklusiven Schüler andere Voraussetzungen haben, müsse aber bei Zeugnissen berücksichtigt werden. Sieben verschiedene Förderschulsysteme gibt es in NRW. Kritisiert wurde, dass es bessere Unterstützung beim Ausfüllen der Formulare für sonderpädagogische Förderung brauche, es fehle an Anlaufstellen zur Beratung.

Was Inklusion bringt, schilderte Todzey anhand eines Rollstuhl-Kindes in der AES. Dieses werde von seinen Mitschülern mit viel Empathie begleitet. Silvia Gosewinkel, SPD-Landtagsabgeordnete, deutete an, dass ihre Fraktion den Vorstoß wagen werde, den „Schulfrieden“ von 2010 zu hinterfragen, ob alle Schulformen benötigt würden.