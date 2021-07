Kommentar zum geplanten Doppel-Haushalt: Kommune im Hamsterrad

Standpunkt von Thomas Wintgen

Die Städte steuern wieder gefährlich auf dieselben Probleme zu, die sie zurzeit mühsam loszuwerden versuchen, meint Thomas Wintgen.

Es glaube niemand, dass der Stadtkämmerer und sein Team entspannt auf den Donnerstag blicken; an diesem Tag soll der Stadtrat einen Doppel-Haushalt verabschieden, der sich ziemlich „herausgeputzt“ hat aus der Basis-Situation einer überschuldeten Kommune. Sven Wiertz macht sich insbesondere Sorgen wegen der Entwicklung der Wirtschaft, der Zinsen und der Altschulden. Bundesweit schleppen Kommunen Altschulden in Höhe von 51 Milliarden Euro mit sich herum. Und sehen sich damit konfrontiert, dass sie 80 bis 90 Prozent der Belastungen durch Bundesgesetze schultern müssen – in der Regel sind das Sozialleistungen, die nicht refinanziert werden. Das heißt, der Bund erwartet das von den Kommunen, ohne sie in die Lage dazu zu versetzen.

Man kann das mit einem Hamsterrad vergleichen; die Städte steuern wieder auf gefährlich auf dieselben Probleme zu, die sie zurzeit mühsam loszuwerden versuchen.

Viel Spielraum bleibt dem Stadtrat nicht