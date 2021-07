Kommunalpolitik mit Mut zur Leidenschaft

Neues Buch

+ © Roland Keusch Norbert Bangert hat ein Buch über den ehemaligen Bürgermeister von Hückeswagen Uwe Ufer (links) geschrieben: Das Ufer-Prinzip. © Roland Keusch

Das „Ufer-Prinzip“ beleuchtet die Erfolgsgeschichte des ehemaligen Bürgermeisters von Hückeswagen Uwe Ufer.

Von Doris Stürmer

Die Buchhandlung Schmitz in der Lenneper Altstadt war gestern Schauplatz der Präsentation des neuesten Buch des Bergischen Verlags in Remscheid. Sein Titel „Das Ufer-Prinzip“. Mit dem Untertitel „Mit Leidenschaft. Die Betriebsanleitung wenn‘s was werden soll“ lässt der Autor Norbert Bangert den Betrachter zunächst ein wenig ratlos.

Das Ufer-Prinzip beschäftigt sich auf über 300 Seiten mit dem ehemaligen Hückeswagener Bürgermeister Uwe Ufer und seinem erfolgreichen Wirken in der Kleinstadt. Der Verwaltungsfachmann Ufer war von 2004 bis 2013 hauptamtlicher Bürgermeister. Bei seiner Wiederwahl 2009 erreichte der parteilose Politiker 91,8 Prozent der Stimmen.

Bei dem gestrigen Pressegespräch zur Buchpräsentation schilderte Ufer seinen ersten Eindruck, den er von Hückeswagen bekam: „Die Stadt wirkte auf mich wie ein Museum“. Ihm sei sofort klargeworden, da müsse viel passieren, damit Hückeswagen ein lebendiges Gemeinwesen werde.

In seiner Amtszeit bewirkte er den Umbau der Stadt mit Schlosshagen, Radweg und Stadtstraße. Dies seien sicherlich Höhepunkte seiner Arbeit in Hückeswagen gewesen, meinte Ufer. Noch wichtiger für ihn sei es aber, dass die Verwaltung Reputation bei den Bürgern hatte. Für Rat- oder Hilfesuchende habe es im Rathaus kein „Nein“ geben dürfen. Wenn das Ziel nicht auf dem direkten Weg anzusteuern war, habe man immer nach einem Ausweg gesucht.

Wenn jemand mit einem Wunsch zu ihm gekommen sei, habe er ihn mit in die Verwirklichung des Wunsches eingebunden. Es sei wertvoller, gemeinsam etwas zu schaffen. „Ich muss nicht nur arbeiten, die Arbeit muss auch eine Wirkung erzielen“, habe er gelernt, betonte Ufer. Er habe für jeden Plan eine Strategie und immer gewusst, wo er hin wollte.

Vom Wir-Gefühl in Hückeswagen anstecken lassen

„Menschen, die immer nur ins Gesetzbuch schauen, werden nichts schaffen“. Das bedeute nicht, dass er Gesetze missachte, aber wenn bei der Verwirklichung eines Planes Stolpersteine auftauchten, dann sei die Zeit gekommen, sich damit zu geschäftigen und nicht schon, bevor sie da seien.

Buchautor Norbert Bangert lernte Ufer bei seiner journalistischen Tätigkeit kennen. Er habe das Wirken des Bürgermeisters zunächst sehr skeptisch und mit viel journalistischer Distanz beobachtet. Schließlich habe er sich von dem Wir-Gefühl, mit dem Ufer die Hückeswagener verband, anstecken lassen und sich gefragt, was das Geheimnis von Ufers erfolgreicher Arbeit für die Kommune sei.

In seiner Biografie über Ufer macht Bangert dessen Leidenschaft, mit der er die Verwirklichung seiner Pläne angehe, als Grundlage des Erfolgs aus. Die Fähigkeit, alte Strukturen aufzubrechen und neue Wege zu finden, sei das „Ufer-Prinzip“. Leidenschaft und die Fähigkeit, persönliche Opfer zu bringen, könne dabei helfen, überall in Politik und Gesellschaft Großes zu erreichen.

Autorenlesung mit Uwe Ufer heute Abend 19.30 Uhr in der Bergischen Buchhandlung in Hückeswagen. Anmeldung unter Tel. (02 1 92) 4024 Bergischer Verlag, Das Ufer-Prinzip, ISBN 978-3-945763-71-1, 16,95 Euro