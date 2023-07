Kommt jetzt die Lösung für das Taubenkot-Problem?

Unter der Brücke Bismarckstraße ist alles voller Tauben-Kot. Gereinigt wird der Gehweg aktuell nicht. Eine Lösung muss her.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Der Gehweg unter dem Bahntunnel Bismarckstraße direkt neben Kaufland ist derzeit wieder in einem bedenklichen Zustand: Fußgänger können den mit Taubenkot überzogenen Bürgersteig eigentlich nicht mehr benutzen. Vor allem nicht, wenn es geregnet hat. Denn dann gleichen die Gehwegplatten einer Schlitterfläche aus klebrig-grau-grünem Vogelkot.

Nachdem das Taubenhaus an der Umsetzung gescheitert ist, auf das nicht nur die Bezirksvertretung, sondern auch der TBR-Chef gehofft hatten, geht die Lösungssuche für das Ekelproblem weiter. „Denn Fakt ist: So kann es nicht bleiben“, sagt Bezirksbürgermeister Stefan Grote (SPD). Jetzt hat TBR-Chef Michael Zirngiebl einen neuen Vorschlag.

Der Plan: eine Zwischendecke zwischen Brücke und Gehweg beziehungsweise Fahrbahn einziehen. „So hat man einen geschützten Bereich, und der Kot wird in der Zwischendecke aufgefangen statt auf den Gehweg zu fallen“, erklärt Zirngiebl. Das Ganze solle so konstruiert werden, dass die Tauben sich nicht drunterklemmen und verenden können. Aber: Für diese Zwischen-Lösung müsste die Bahn als Eigentümerin des Bauwerks erst freie Fahrt geben.

Schon wieder haben die TBR säckeweise Futter gefunden

Und wann wird wieder gereinigt? Gar nicht, sagt der TBR-Chef, der zwar Verständnis für die Kritik der Bürger hat, auf der anderen Seite aber auch sagt: „Es würde helfen, wenn die Leute aufhören würden, die Tauben zu füttern.“ Denn dann recken sie zuhauf ihre Sterze in die Höh. Ursprünglich wollten die Technischen Betriebe die Gehwegplatten in einer Nacht-Aktion gegen glatteren Asphalt austauschen, um ihn danach mit der Kehrmaschine besser reinigen zu können. Doch daraus wird nichts. „Wir bekommen aktuell keine Filter mehr für unsere Kehrmaschine. Und da Vogelkot gesundheitsschädlich ist, haben wir hier arbeitsrechtlich keine andere Möglichkeit.“

Die sieht aber Bezirksbürgermeister Stefan Grote anders. Er schlägt dem TBR-Chef vor, zu prüfen, ob der Gehweg nass gereinigt werden könnte – dann würden keine Giftstoffe aufgewirbelt und die Mitarbeiter nicht gefährdet. Zudem bittet der Bezirksbürgermeister den TBR-Chef darum, Erfahrungen aus anderen Kommunen einzuholen. Denn Remscheid ist schließlich nicht die einzige Stadt mit einem Taubenkot-Problem. Von der Zwischendeckung-Lösung hält Grote nichts. „Damit verschiebt man das Problem nur eine Etage höher.“

In der Vergangenheit war bereits vieles im Gespräch, um dem Taubenproblem rund um die Bismarckstraße Herr zu werden. Netze sind zu teuer und nicht anbringbar – erstens könnten sich die Tiere darin verfangen und sterben, zweitens müsste die Bundesbahn bei Arbeiten an der Brücke jedes Mal das Netz entfernen. Taubenabwehrdrähte scheiden aus, ebenso Ultraschall. „Da werden die Hunde verrückt“, erklärt Zirngiebl.

Dabei wäre die Lösung so einfach: die Tauben nicht mehr füttern, was ohnehin verboten ist. Denn durch falsches Futter, das die TBR in diesen Tagen schon wieder säckeweise rund um die Brücke gefunden haben, wird der Kot so flüssig. Um die Population einzudämmen, ist ein ehrenamtliches Tierschützerteam zudem seit längerem im Einsatz und tauscht die Bruteier im Kaufland-Parkhaus gegen Attrappen aus. Sie hätten sich ein Taubenhaus gewünscht – doch das scheitert zuweilen an einem Betreiberverein.

Kommentar von Frank Michalczak: Bitte nicht füttern

+ frank.michalczak@rga.de © Roland Keusch

Der Schmuddelfall Bahntunnel an der Bismarckstraße ist ein weiteres Beispiel dafür, wozu falsch verstandene Tierliebe führen kann. Denn: Tauben zu füttern, trägt dazu bei, dass sie unangenehme und ekelerregende Spuren hinterlassen.

Ein Lied davon können auch alle singen, die den Stadtparkteich schmerzlich vermissen. Hier türmte sich zwischenzeitlich eine Schlammlandschaft auf, die aus tonnenweise vergammeltem Brot und den Hinterlassenschaften diverser Entengenerationen hervorging. Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe, bezeichnete diese Mischung als „Bioreaktor“. Neben Undichtigkeiten und dem fehlenden natürlichen Wasserzulauf führte die damit einhergehende Verlandung dazu, dass der Teich trockengelegt wurde.

Ein Küchentipp sollte sich daher herumsprechen: Alte Brötchen lassen sich ganz wunderbar zu Paniermehl verarbeiten. Sie gehören aber keinesfalls als Imbiss auf die Straße oder in den Teich.