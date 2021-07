So kommt das Auto problemlos durch den Winter

Tipps vom Fachmann

An alles gedacht? Auf den Wintereinbruch sollte das Fahrzeug gut vorbereitet werden. Ein Fachmann gibt Tipps.

Morgens die Scheibe freikratzen, die ersten Glätteunfälle und überhaupt ist es mittlerweile ganz schön frisch um die Nase geworden. Der erste Schnee lässt bestimmt nicht mehr lange auf sich warten. Es wird Winter im Bergischen Land. Das bedeutet nicht nur für das menschliche Gemüt und dessen Garderobe eine Umstellung. Auch das Auto sollte in der frostigen Jahreszeit besonders behandelt werden. Schneematsch spritzt auf die Windschutzscheibe, doch das Scheibenwischwasser ist eingefroren – kein Frostschutz. Damit am Steuer kein Frust aufkommt, hat Kfz-Meister Matthias Dannaks, Inhaber vom Kfz-Center A. Schmidt, einige Tipps, was Autofahrer beachten sollten. Vieles kann selbst erledigt, einiges muss in einer Werkstatt kontrolliert werden.

Lack schützen

Besonders der Lack wird im Winter beansprucht. Streusalz, Splitt und sonstiger Straßendreck können die empfindliche Oberfläche leicht zerkratzen. Eine Versiegelung, beispielsweise mit Hartwachs oder der moderneren Nanoversiegelung, schützt den Lack. Da sich die Flüssigkeit ähnlich einer Politur auftragen lässt, lässt sich dieser Schritt auch Zuhause erledigen. In der Regel halten diese Versiegelungen ein halbes Jahr, einige sogar noch länger. Über den Winter sollte die Fahrzeughülle also geschützt sein.

Regelmäßig waschen

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte regelmäßig in die Waschstraße fahren und den Winterschmutz beseitigen. Etwa alle zwei Wochen, empfiehlt der Fachmann.

Geschmeidige Dichtung

Bei moderneren Autos komme es kaum vor, doch bei älteren Modellen kann es passieren: Die Gummidichtungen frieren ein. Auch dafür gebe es spezielle Produkte, im Notfall würde auch erstmal haushaltsübliche Vaseline ausreichen.

Durchblick behalten

Damit das Wischwasser ungehindert seinen Weg zur Windschutzscheibe findet und nicht einfriert, ist das Befüllen mit geeignetem Frostschutzmittel unerlässlich. „In Deutschland ist das sogar gesetzlich vorgeschrieben“, erklärt Dannaks. Im Bau- oder Supermarkt gibt es als Konzentrat oder bereits verdünnt zu kaufen.

Gerne beschlägt bei kalten Temperaturen auch die Scheibe, was verminderte Sicht zur Folge hat. Deshalb sollten Autofahrer auch im Winter die Klimaanlage einschalten. „Die trocknet die Luft im Auto“, weiß der Kfz-Meister. Außerdem rät er, nasse Kleidung oder ähnliches nicht im Fahrzeug liegen zu lassen.

Gut gesehen werden

„Viele fahren unwissentlich mit verstellten Scheinwerfern durch die Gegend“, sagt Dannaks. In der dunklen Jahreszeit falle das noch mehr auf. Bei Zweifeln ob der richtigen Einstellung könne man sicherheitshalber in die Werkstatt fahren. Ob noch alle Lampen funktionieren, lässt sich ganz einfach zuhause, natürlich zu zweit, nachprüfen.

Batterie schonen

„Die versagen gerne mal bei Kälte.“ Gerade ältere Batterien seien schnell platt. Dazu käme: Licht, Heizung und andere wärmende Annehmlichkeiten laufen auf Hochtouren – das geht auf die Batterie. Werkstätten können einen speziellen Prüftest durchführen, der anzeigt, wie viel Prozent noch in Ordnung sind.

Frostschutz für den Kühler

Kühlerfrostschutz haben die meisten Autofahrer das ganze Jahr drin. Wenn nicht und die Flüssigkeit gefriert, droht im schlimmsten Fall ein Motorschaden. Auch hier empfiehlt sich bei Unsicherheit der Besuch in einer Werkstatt.

Richtig bereift

Das Aufziehen von Winterreifen sollte eigentlich selbstverständlich sein. Doch auch Ende November gibt es noch Nachzügler. „Vier Millimeter Profiltiefe sollten die Winterreifen haben“, sagt Dannaks. Außerdem empfiehlt er, durchaus in einen „guten“ Winterreifen zu investieren.